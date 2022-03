KACPU se nachází v areálu Krajské nemocnice Tomáše Bati. Sídlí prostorách, kde bylo doposud očkovací místo, v 1. pavilonu, v budově U14.

„Všem příchozím doporučujeme teplé oblečení. Lidé, kteří mají v Česku zajištěno zázemí, nemusí centrum akutně navštěvovat. Vyřídit si nutnou registraci mohou do tří dnů od příchodu také na pracovišti cizinecké policie. Informace k hlášení pobytu cizinců najdete zde Hlášení pobytu cizinců - Policie České republiky. Ostatní dokumenty je možné si vyřídit postupně,“ přiblížila Soňa Ličková.

„Chtěl bych všechny požádat o trpělivost. Lidé, kteří zajišťují chod centra, jsou v maximálním nasazení. Dělají všechno proto, aby pomohli všem příchozím. Předpokládáme, že dnes dorazí vlna lidí, která na otevření centra čekala. Operativně na to budeme reagovat, a pokud to bude situace vyžadovat, posílíme personál,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

Lidé z Ukrajiny si mohou v centru pod jednou střechou vyřídit první registraci, vízum, pojištění, ubytování či jinou humanitární pomoc. Otevřeno je každý den od 7 do 19 hodin.

Na chodu centra se podílí policisté, hasiči, pracovníci krajského úřadu, ministerstva vnitra, úřadu práce, zdravotní pojišťovny, nemocnice a také tlumočníci či dobrovolníci.

„Na místě jsou přítomni policisté z odboru cizinecké policie, kteří zde mají dvě místnosti. Do první z nich přicházejí cizinci k počáteční registraci, kde splní svoji přihlašovací povinnost, a to přihlásit se na našem území do tří pracovních dnů po příjezdu. Ve druhé místnosti identifikujeme cizince, kteří přicházejí bez jakéhokoliv dokladu. Provádíme zde jejich ztotožnění. Poté je jim Odborem azylové a migrační politiky MV ČR uděleno vízum za účelem strpění pobytu na našem území na devadesát dnů s dobou platnosti na jeden rok,“ uvedla za policii tisková mluvčí Simona Kyšnerová.

Pro děti policisté připravili preventivní materiály, jako jsou pexesa nebo omalovánky s policejními motivy, aby si mohly zkrátit dlouhou chvíli při čekání.

KACPU ZLÍNSKÉHO KRAJE

Adresa: Krajská nemocnice Tomáše Bati, 1. pavilon, budova U14,

Havlíčkovo nábř. 600, 762 75 Zlín

Otevírací doba: 7:00 – 19:00 hodin

Kontakt: kacpu@zlk.izscr.cz

Činnosti zajišťované v rámci KACPU

a) Registrace, kontrola dokladů, identifikace

b) Udělení víza, doklady apod.

c) Registrace zdravotního pojištění

d) Zdravotní zabezpečení

e) Humanitární pomoc – strava, nápoje, oblečení

f) Psychosociální pomoc

g) Zajištění ubytování

h) Doprava na ubytování