V prodejně se dva zákazníci – muž se ženou ze Zlína rozhodli, že si pořídí něco „na povzbuzení“ a protože nehodlali zaplatit, zboží odcizili.

Jejich počínání však neušlo pracovníkům prodejny, kteří chtěli povedenou dvojici zadržet. Co však následovalo potom, vypadalo jako scéna z dramatického kriminálního filmu. Muž chtěl prodavačky zastrašit, a tak vytáhl zbraň a zamířil.

Naštěstí se jednalo podle zlínské policie o airsoftovou zbraň, to ale nikdo v daný okamžik nikdo z přítomných nemohl tušit. Dvojice tak využila momentu překvapení a ochromení a z prodejny utekla.

Zloději jsou už ve vazbě

Útěk zlodějů však skončil policejními želízky na jejich rukou. Policisté je totiž dopadli ještě ten den, jen pár hodin po incidentu na zlínském náměstí Míru. Muži, který je nyní ve vazbě hrozí, že si za toto své chování odsedí až osm let ve vězení.

„Policisté v souvislosti s krádeží v supermarketu vypátrali v sobotu dopoledne krátce po činu muže a ženu, oba místní. Muž byl pod vlivem návykových látek a v současné době je obviněn ze spáchání trestných činů krádež a vydírání s trestní sazbou až osm let odnětí svobody. Stíhaný je vazebně. Zbraň, kterou měl muž u sebe, byla airsoftová. Žena, která má čistý trestní rejstřík, je podezřelá z přestupku proti majetku,“ shrnula zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Původní informace hovořily o tom, že šlo o napadení ostrahy obchodu. Deník zjišťoval situaci na místě.

„Nebudeme se k tomu vyjadřovat,“ uvedla vedoucí prodejny.

Podle dobře informovaného zdroje Deníku, jehož jméno má redakce k dispozici, však nešlo o napadení ostrahy, ale přímo pracovníků prodejny, kteří měli v inkriminovanou dobu službu.

A i když vedoucí prodejny s vyjádřením odkázala na vedení společnosti Albert Česká republika, s.r.o. (Albert), to bylo s poskytnutím informací velmi skoupé.

„Případ vyšetřuje policie a nemůžeme se vyjadřovat k podrobnostem,“ zaznělo na dotazy Deníku z PR oddělení společnosti Albert. Podle jejich informací jsou na prodejnách Albert přítomni pracovníci ostrahy.

Nehrát si na hrdiny

„Na postupy při mimořádných událostech je školíme,“ vysvětlili ze společnosti Albert.

„Rozhodně by si lidé neměli v takových situacích hrát na hrdiny a pouštět se do konfliktů.“ To radí známý zlínský psychiatr a soudní znalec Pavel Konečný.

Podle něj je zásadní se v takových situacích nepouštět do konfliktů a předejít tak možnému zranění. Žádné zboží nestojí za to, aby se postavili proti někomu, kdo drží zbraň, ať je jakákoliv,“ zdůraznil Pavel Konečný s tím, že v takových situacích je lepší zloději-agresorovi ustoupit.

Podle lékaře může podobná situace vyvolat psychické poruchy u napadeného, což může ovlivnit i další vývoj zaměstnání u napadeného.

„Akutní stresová situace může zanechat následky na psychickém stavu,“ uzavřel psychiatr Konečný.