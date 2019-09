Ve Zlínském kraji jde o vůbec první ročník této soutěže. Jejími pořadateli jsou společnost SunDrive Communications a Krajská rada seniorů ZK, za finanční podpory Zlínského kraje a Ministerstva práce a sociálních věcí.

„Velmi fandím všem aktivitám, které ukazují, jak pěkně může fungovat mezigenerační soužití a zároveň nám připomínají, jak významná je role babiček v rodině i ve společnosti. Proto jsem velmi ráda, že letos poprvé se do soutěže mohou zapojit také babičky u nás ve Zlínském kraji. Moc se na finále těším, protože babičky, které se přihlásily, budou zcela jistě se svými životními zkušenostmi, energií a odvahou vítanou inspirací a zároveň možná i zdravou konfrontací pro nás, kdo tu pravou babičkovskou roli teprve promýšlíme a hledáme,“ uvedla radní Michaela Blahová, zodpovědná za sociální oblast, neziskový sektor a rodinnou politiku.

V soutěži nejde o zkoušku z ručních prací nebo vědomostí, ale u soutěžících se oceňuje především jejich aktivní přístup k životu a okolí. Smyslem je poukázat na krásu člověka v seniorském věku.

Soutěž Babička roku Zlínského kraje byla vyhlášena pro babičky nad 55 let s trvalým bydlištěm ve Zlínském kraji. Z nominovaných babiček bylo vybráno 7 finalistek, které budou soutěžit o titul Zlatá, Stříbrná a Bronzová Babička roku Zlínského kraje, a to v těchto disciplínách: 1) Představení – rozhovor, 2) Volná disciplína – zpěv, tanec, recitace, ukázka vlastní tvorby, malování, háčkování, pletení, hra na hudební nástroj apod., 3) Módní přehlídka. O konečných výsledcích rozhodne pětičlenná odborná porota.

„Všechny, kdo by se na finálové odpoledne chtěli přijít podívat, srdečně zveme. Vstup na akci bude zdarma, a to do naplnění kapacity sálu,“ řekla Michaela Blahová.

Vítězná babička zlínského krajského kola postoupí do celorepublikového finále soutěže, které se bude konat 18. listopadu 2019 v Olomouci.