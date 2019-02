Od včerejšího večera, kdy začalo ve Zlínském kraji hustě sněžit, přijalo krajské operační středisko celkem dvacet událostí, týkajících se sněhové nadílky.

Mezi prvními dopravními nehodami byla ta v obci Jasenice na Vsetínsku, kde se střetla dvě osobní vozidla. Při nehodě byly zraněny tři osoby.

„Ty skončily v péči záchranářů, kteří je nakonec odvezli do nemocnice k dalšímu vyšetření. V dalších dvou případech vyjížděli hasiči na Vsetínsku do Huslenek a Jablůnky, kde odstraňovali stromy spadlé do cesty,“ uvedla za krajské hasiče tisková mluvčí Lucie Javoříková.

Na Uherskohradišťsku byli hasiči během noci byli vysláni k pěti událostem. Ve čtyřech případech odstraňovali vzrostlé větve a stromy spadlé na vozovky. V pátém případě se jednalo o jednu dopravní nehodu. Podle mluvčí hasičů se stala krátce před šestou hodinou ranní v Uherském Hradišti. „Zde se střetla dvě osobní vozidla. Nehoda se obešla bez zranění,“ doplnila Lucie Javoříková.

Podle ní měli nejméně výjezdů hasiči na Kroměřížsku, kteří byli vysláni pouze k jedné události, a to až dnes o půl šesté ráno, kdy jeli do Kvasic odstranit strom spadlý na cestu.

„Tentokrát měli nejvíce výjezdů hasiči na Zlínsku. Během večera a noci vyjeli jedenáctkrát. Ve třech případech k dopravní nehodě a ve zbylých k odstranění popadaných stromů na komunikace. Jedna z nehod se stala v neděli o půl jedenácté večer. Řidič osobního vozidla jel od Malenovic směrem na Salaš a při jízdě narazil do vzrostlých větví stromů, které byly ohnuté těsně nad komunikací a řidiči rozbily přední sklo u vozidla. Hasiči zde větve pořezali a odstranili z cesty. Nehoda se obešla bez zranění,“ doplnila krajská mluvčí hasičů s tím, že vzhledem k panujícímu počasí lze předpokládat, že obdobné výjezdy budou i v průběhu dne.

Ta další na sebe nenechala dlouho čekat a stala se krátce po deváté hodině v pondělí v ulici Gahurova, na křižovatce u zámku. Nehoda si vyžádala výjezd všech složek IZS.

„Nehoda na křižovatce u zámku směr autobusák. Borec asi nevybral zatáčku. Zatím jen PČR projet se to dá ale raději bych se vyhnula,“ popsala Jitka Košuličová na facebookovém profilu Dopravní info Zlínského kraje.