Jak jste přečkali tuto dobu uzavření fitness center kvůli pandemii koronaviru. Pět měsíců je dlouhá doba, kdy již v době první vlny pandemie měla kvůli tomu fitness centra „na mále“ ?

Když to vezmu obecně, tak celkově byly pro nás ty vlny tři. První nás zavřela na dva měsíce, při druhé jsme byli uzavřeni tři měsíce a nyní otevíráme po pěti měsících. Takže jsme nemohli otevřít dohromady téměř rok. Bylo to nepříjemné, nejhorší však bylo to, že jsme neměli žádné pořádné informace, například to, jakým způsobem se naše situace bude vyvíjet. Nemůžete pracovat se zaměstnanci, nevíte, jak to bude s nájmem, jak máte vlastně firmu řídit. Protože když nemáte žádné informace, tak se v takové situaci velmi těžko něco řídí. Pro nás to byly a ještě jsou velmi těžké chvíle. Není to vítězství, že se otevřelo. My nyní budeme očekávat, že se lidé vrátí a vše bude fungovat jako dříve. I když, abych řekl pravdu, trochu se toho obávám, protože víme, že virus už tady bude s námi pořád. Co udělá vláda nevíme, ale my musíme klienty přesvědčit, že právě prevence v podobě cvičení je to nejdůležitější, a proto by něměli váhat a měli by začít co nejdříve.

Když jste museli pro vaše klienty zavřít, jaká byla z jejich strany odezva. Podpořili vás nějak?

Musím říct, že se našli klienti, kteří byli úžasní po celou dobu. Protože jsme členské „fitko“, tak mají smlouvy na rok a ty se neustále obnovují. Takže po celou dobu nám posílali měsíční splátky, aby nás nějakým způsobem podporovali. Na druhou stranu, my jsme jim zase vyšli vstříc v tom, že když ty peníze poslali, tak my jsme jim dnes za ně dali měsíce zdarma. Takže nepřišli o nic. Myslím si, že naše spolupráce funguje velmi dobře. Jsou to klienti, kteří jsou velice příjemní, byli však i takoví, kteří vyčkávali, tak jako my, protože jsme nevěděli co máme dělat a zastavili tak všechno. Reagovali jsme tedy na všechny okolnosti a vyřešili členství zmražením, takže nikdo o nic nepřišel a my jsme na sebe vzali tuto zátěž a všechno jsme vyřešili. Myslím, že vždy ke spokojenosti klientů a nikdo nepřišel zkrátka. My se nyní budeme těšit na to, že to vše snad dobře dopadne a všichni se vrátí zpět.

Jaká byla vaše příprava ve fitness centru Vitasana na znovuotevření?

Nařízení je spousta a ne všechny se dají striktně dodržovat. Základní věci, rozestupy, desinfekce a roušky (ne u cvičení), jsou myslím dnes již standard a všude se používají a používat se musí. Máme informace o všech klientech, kteří přijdou k nám, máme je v databázi, takže kdyby bylo potřeba případně cokoliv dohledat, tak tyto informace máme. Naši klienti nám přinášejí čestná prohlášení, že buď jsou očkovaní nebo prodělali covid a jsou nově ve 180 denní ochranné lhůtě, anebo mají test. Také všichni, kteří tady pracují, jsou pravidelně testováni. Takže si myslím si, že jsme dostatečně chráněni jak vůči klientům, tak klienti vůči nám. Myslím si, že to vše proběhne v pořádku.

Kolik klientů můžete u vás v jednu chvíli sportovat?

Nikdo neví, jak to přesně je. Protože nařízení vlády nejsou přesné a dobře specifikované. My víme, že je v tuto chvíli na sportoviště puštěno deset lidí, ale co to znamená pojem sportoviště, je pojmem již problematickým. Bylo nám řečeno, že když je odděleno přepážkou, nebo jiným stavebním způsobem, tak jde o samostatné sportoviště. Takže například náš areál má dva a půl tisíce metrů čtverečních, kde tady máme jednotlivé fyzicky oddělené sály, máme samostatné prostory jako například sociální zařízení a šatny, takže si můžeme dovolit mít zde více lidí.

Jak se díváte do budoucnosti? Vitasana se před pandemií posunovala kupředu, přinášela vždy něco nového pro své klienty. Budete v tomto trendu pokračovat nebo potřebujete nabrat „dech“?

To je těžká otázka. Využili jsme dobu, po kterou jsme byli zavření na to, abychom klub zlepšili a udělali jsme dopředu věci pro to, aby to zde fungovalo ještě lépe. Nejsme určitě ti, kteří by se k situaci stavěli negativně. Vydali jsme se touto cestou s tím, že tady chceme být, že chceme sportovat a určitě chceme pokračovat dál. Máme pro to elán, dnes je první den otevřeno, takže jsme šťastní. A budeme určitě pokračovat, navzdory epidemii, o které si myslím, že tady bude s námi pořád i když už ne ve formě epidemie. Klienti se tedy mohou těšit na novou kavárnu s hlavní recepcí, novou restauraci a apartmány, taktéž jsme rozšířili cardio zónu a udělali potřebné opravy. Doufám, že už se nedostaneme do extrému uzavření provozoven, ale že formou dodržování základních pravidel se tomu vyhneme už navždy.