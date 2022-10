Večery ve zlínské zoo rozzáří lampióny, potkat můžete i hraběcí rodinu

Po tři říjnové sobotní večery budou moci návštěvníci zavítat do areálu zahrady ve zcela netradiční dobu a zažít večerní atmosféru zoo a také zámku Lešná. Pokladny hlavního a sezónního vstupu budou během večerních prohlídek otevřeny do půl osmé, celý areál zoo pak do půl desáté. Návštěvníci si budou moci zakoupit lampion přímo v zoo, vstupné zůstává stejné jako při běžné prohlídce.

Zoo Lešná s lamiony. Ilustrační foto | Foto: Deník/Gabriela Dvorníková