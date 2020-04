Vedení zlínské KNTB ustoupilo odborům

Do konce dubna by mohlo vedení Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně podepsat s odbory nemocnice kolektivní smlouvu. V úterý o tom informoval hejtman Jiří Čunek na tiskové konferenci. "Snad se to podaří, mám takové zprávy," uvedl hejtman.

Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně | Foto: Deník / Jan Karásek