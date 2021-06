Stejně jako například na Zlínsku.

„Máme otevřeno od devíti hodin od rána ale už od půl deváté tady byla řada několik stovek metrů,“ usmívala se v sobotu Ludmila, pokladní koupaliště Hotelu lázní Kostelec u Zlína. Doplnila, že nejčastěji si lidé brali vstup na celý den.

„Přijely jsme sem s dcerou Adélkou, a ano, na celý den. Mám to tady moc ráda, je to tady takové řekla bych, rodinné koupaliště a je zasazeno do krásného prostředí,“ ocenila okolní přírodu paní Kateřina ze Zlína-Malenovic.

Přestože se nachází na břehu luhačovické přehrady, má koupaliště Duha v Luhačovicích vždy plno.

„Máme rádi skluzavky a atrakce, které tady jsou. Taky se rádi uvelebíme tady u těch stromů,“ ukazovala parta kamarádů z Luhačovic. Doplnili, že pokud to jde, nikdy návštěvu Duhy nevynechají.

"Plno hlásí také přítomné provozovny s občerstvením. "Letos tady máme novinku a to nový systém pro obsluhu," připomněl jejich provozovatel Pavel Kovář.

Na otrokovickém Štěrkovišti to vypadalo doslova jako na mořských plážích, V sobotu tady probíhal 19. ročník populárního Moraviamanu, triatlonového závodu na ironmanových tratích, který trval až do pozdních odpoledních hodin.

„Letos se nám na Štěrkovišti líbí, jsou tady nové mola a další novinky, snad to krásné počasí vydrží, rádi sem jezdíme,“ přáli si manželé Vicherkovi ze Zlína.

Lidé chodí už ráno

Koupaliště s nejkrásnějším výhledem – na Zlín, to má koupaliště Panorama na zlínském sídlišti Jižní Svahy. Však také po rozvolnění otevřelo mezi prvními.

„Máme plno, lidé chodí už ráno, i my tady máme fronty,“ usmíval se v neděli odpoledne pokladní se svou kolegyní. Na toto koupaliště ale lidé potřebují potvrzení o bezcovidosti, které obsluha pokladny vyžaduje.

„Dnes jsme tady zažili malou nepříjemnost, byla tady i policie, nějaké děti tady ukradly peníze, šlo o pár stokorun. Přesto by tady lidé měli dávat na své osobní věci pozor, nemáme tady uzamykatelné skříňky jako například v Městských lázních a tak si za svůj majetek na dece zodpovídají sami,“ upozorňují pracovníci koupaliště Panorama.

Tyto starosti se vyhnuli manželům Ševčíkovým z Luhačovic na Zlínsku. Na luhačovickou přehradu ze strany Pozlovic chodí v létě již padesát let.

„Máme to tady rádi, i když se to tu za ty roky hodně změnilo, pamatujeme si, když tady ještě nestály tyto hotely,“ usmívali se v neděli na cestě za příjemným pobytem u vody.