Velbloudi dvouhrbí, kterým se také říká drabaři, se ve zlínské zoo poprvé objevili v roce 1976. Během následujících let se skupina několikrát proměnila, vloni se navíc velbloudi přestěhovali z asijské oblasti do výběhu v horní části zoo a samec Fico byl zapůjčen pro posílení soukromého chovu. Stávající stádo tak nyní tvoří dospělé samice Jade a Olina (matka mláděte), dvouletá Miluška (mládě z roku 2018) a letošní samička.

Velbloud dvouhrbý, tak jak jej známe ze zoologických zahrad, je zdomácnělou formou divokého předka. Divoce žijící velbloudi dvouhrbí se dnes vyskytují jen v poušti Gobi na pomezí Číny a Mongolska. Jejich populace čítá pouze necelých tisíc jedinců, patří tak mezi nejohroženější velké savce planety. Zhruba 1,5 milionu velbloudů je však chováno jako hospodářská zvířata v Afghánistánu, v Turecku, v Iránu, Číně a dalších zemích střední Asie.

Životu v pouštích jsou velbloudi skvěle přizpůsobeni, ať už se to týká silně zahuštěných výkalů a moči, nízké frekvence dýchání nebo schopnosti vydržet dlouhé týdny bez vody. Díky husté srsti dobře snášejí drsné klima s výkyvy teplot od + 50 do –27 °C. Je to jediný savec, který dokáže pít slanou vodu. Když je však žíznivý, zvládne během desíti minut vypít až 110 litrů vody. Část vody je vázána v tuku, který vyplňuje oba dva hrby. Tento tuk slouží jako zásobárna energie v nepříznivých obdobích. Pokud trpí nedostatkem potravy, může z něj žít i několik týdnů. Jsou to dlouhověká zvířata, dožívají se až padesáti let.

Velbloudi patří společně s lamami do skupiny tzv. mozolnatců. Našlapují na první tři prstní články, zespodu kryté pružným mozolem. Jsou to mimochodníci, zvedají vždy obě pravé nebo levé nohy najednou, stejně jako třeba sloni nebo žirafy.