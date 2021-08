Očkovací místa se budou uzavírat postupně podle zájmu o očkování. Poslední den vakcinace už ohlásila na 15. srpna Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně (KNTB), která provozuje očkovací centrum v PSG aréně ve Zlíně.

Následovat by měla Kroměříž, tedy přesun očkovacího místa z Výstaviště Kroměříž do tamní nemocnice. Předpokládaný termín je stanoven na 25. srpna.

„Ve Vsetíně, kde spustili v závěru minulého týdne očkování bez registrace, udrží provoz očkovacího místa ve víceúčelové hale Na Lapači nejdéle do 31. srpna. Také tady se pak očkování přesune do nemocnice,“ upřesnil hejtman s tím, že naočkovat se bez předchozího objednání sem denně dochází průměrně šest desítek lidí.

Vedení kraje také zjišťuje a dojednává podmínky otevření očkovacích míst bez registrace ve Zlatém jablku v centru Zlína a v OC Centro Zlín v Malenovicích.

„Ve Zlatém jablku v centru krajského města bychom mohli spustit testování na covid už ve středu 4. srpna, očkovat bez registrace budeme schopni za týden, tedy v pondělí 9. srpna,“ uvedl Radim Holiš. Do konce týdne vedení kraje rozhodne o zřízení mobilních očkovacích týmů.

Ve Zlínském kraji překročila proočkovanost populace hranici 50 procent.

Nejvíce lidí s ukončeným očkováním dvěma dávkami je ve věkové skupině 65 – 69 let (50 639 osob), dále mezi seniory ve věku 70 – 79 let (43 738 osob) a v kategorii 40 – 49 let (35 992 osob).