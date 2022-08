„Řidiči ale dopravní značení v tomto úseku pravidelně nerespektovali. Navíc byli často hrubí na procházející chodce. Strážníci v tomto místě zasahovali i několikrát denně, ale vzhledem k počtu strážníků a velikosti města, zde nemohli být trvale,“ uvedl zástupce ředitele otrokovických strážníků Karel Koňařík.

Situaci by měly zlepšit nově instalované kamery.

„Pořízení kamery bylo logickým krokem pro zajištění bezpečnosti chodců v těchto místech, které je tak pod stálým dohledem dozorčího a strážníci v terénu se mohou věnovat i jiným lokalitám. Prioritou ale není vybírat pokuty. Chceme naučit řidiče, že tudy cesta skutečně nevede. Po druhé části silnice, která je určena především pro zásobování a příjezd na parkoviště, běžně pobíhají děti navštěvující některé z přilehlých zařízení. Je proto nutné, aby i zde byli řidiči nad míru opatrní,“ zdůvodnila starostka Otrokovic Hana Večerková.

Problémový sběrný dvůr

Druhá kamera je pak umístěna na Štěrkovišti a dohlíží na sběrný dvůr.

„Objemný odpad sem vozili lidé mimo otvírací dobu, znečišťovali okolí a komplikovali tím práci obsluze. Nejčastěji se tak chovaly právnické osoby, které sem vyvážely svůj odpad z podnikání. Ten by měl přijít rovnou na skládku, kde by za něj ale musely zaplatit. Do sběrného dvora ve městě by jej mohly vyvážet na základě smlouvy,“ vysvětlila mluvčí.

Kamera je tak prioritně namířená na sběrný dvůr.

„Pokud zde dozorčí vidí pohyb mimo otvírací dobu, okamžitě na místo posílá hlídku, která situaci dále řeší. Záznam pak lze požít jako důkazní prostředek při správním řízení. Kamera může být využita také pro dohled nad veřejným pořádkem,“ přiblížil Karel Koňařík.