Nadační fond Kapka Naděje věnoval Novorozeneckému oddělení Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně (KNTB) pět resuscitátorů Lullaby Resus Plus včetně příslušenství. Dar v celkové hodnotě 400 tisíc korun dnes zdravotníkům osobně předala Vendula Pizingerová, zakladatelka a prezidentka tohoto nadačního fondu. V tiskové zprávě o tom informovala mluvčí nemocnice Renáta Večerková.

Nadační fond Kapka Naděje věnoval Novorozeneckému oddělení Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně pět resuscitátorů. Dar v celkové hodnotě 400 tisíc osobně předala Vendula Pizingerová. | Foto: archiv KNTB

„S novorozeneckým, ale také s dětským oddělením zlínské nemocnice spolupracujeme dlouho a snažíme se je pravidelně podporovat. Z naší strany je to vlastně i takové poděkování za to, co zdravotníci z těchto oddělení pro děti a jejich rodiče dělají. Pro mě osobně je tato spolupráce nyní navíc i citlivá a osobní záležitost, protože mám sama malé dítě,“ svěřila se Vendula Pizingerová.