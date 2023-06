Lidé jezdí z malých obcí nakupovat do supermarketů, vesnické krámky hynou. Někde přežívají díky aktivním seniorům.

Bez dotací se venkovská prodejna udržet nedá | Foto: Deník/Iva Nedavašková

Svůj malý obchůdek provozuje Vladimír Pešek v Petrůvce na Zlínsku už 32 let, a jak říká, časy se změnily. Doby, kdy ho krámek uživil, jsou dávno pryč. Kdyby nebyl s manželkou v důchodu a neměl to jen jako přivýdělek a zábavu, tak by ho už dávno zavřel.

„Lidé si zvykli nakupovat ve městě. Udělají si velký nákup a k nám chodí už jen pro to, co zapomněli nebo co jim chybí. Spočítali jsme, že tudy projede zhruba 18 autobusů denně na trase Slavičín-Luhačovice-Zlín, takže i ti, kteří nemají auto, si mohou jet nakoupit do supermarketů,“ konstatuje Pešek.

Nejčastěji u něj lidé nakupují pečivo a pivo, když je v akci. Zeleninu ve vesnických obchodech moc nenajdete.

„Mladí ji nakoupí ve městě a staré babičky, pokud jim to zdraví dovolí, si ji vypěstují sami na poli,“ podotýká prodavač.

I v Petrůvce, obci s 333 obyvateli, se potvrzuje trend úbytku obyvatel.

„Je nás tady stále míň. Část lidí šla do města, někdo umřel a noví, kteří se k nám přestěhovali, k nám nakoupit nepřijdou. Museli jsme zrušit nedělní provoz i zkrátit otevírací dobu v týdnu,“ stěžuje si Pešek.

Další věc, na kterou poukazuje, je tlak dodavatelů na objem odebraných výrobků.

„Pekárny, prodejci nápojů a další po nás chtějí, abychom koupili zboží v určitém minimálním objemu. To se nám ale v takovém malém obchůdku nevyplatí,“ komentuje Pešek.

Dotace z kraje

Prodejce patří se svým obchůdkem k jedněm z těch, kteří loni zažádali o dotaci Zlínského kraje z programu Obchůdek. Příspěvkem ve výši sto tisíc korun pokryli provozní náklady, celou částku mají nyní už vyčerpanou.

„I letos jsme žádali o dotaci a naštěstí jsme ji získali. Pokud bychom ji nedostali, museli bychom prodejnu zavřít,“ tvrdí Pešek. I na něj dolehlo zdražování a zvyšování cen energie.

„Plyn v obci nemáme, ale cena elektřiny nám vzrostla o dvanáct tisíc, zhruba na osmdesát tisíc za rok. Bez dotace by to pro nás bylo likvidační,“ dodává.

Zlínský kraj finančně pomůže malým prodejnám na venkově. Mezi 65 obchodů rozdělí ze svého dotačního programu celkem šest milionů korun. To je dvakrát více než v roce 2021, kdy tento program vyhlásil poprvé. Část z těchto dotací však čeká ještě na schválení krajským zastupitelstvem.

V rámci Programu podpory malých prodejen na venkově „OBCHŮDEK 2021+“ si provozovatelé mohli zažádat o dotaci až do výše 100 tisíc korun na částečnou úhradu svých provozních výdajů. Žádosti předložili provozovatelé celkem 79 prodejen.

Z celkového počtu 65 podpořených prodejen se jich nejvíc nachází v okrese Kroměříž (22), dále pak v okresech Uherské Hradiště (16), Zlín (15) a Vsetín (12).