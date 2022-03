Již v únoru povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚHOS) soutěžitelům Moravská vodárenská, a.s., a Vodovody a kanalizace Zlín, (VaK Zlín), a.s., aby mohli vykonávat společnou kontrolu nad organizací Vodárna Zlín a.s.

Ve společném vznikajícím podniku pod názvem Vodárna Zlín, má mít především většinový 75procentní podíl společnosti VaK Zlín, zbývající část bude patřit společnosti Moravská vodárenská, která je součástí skupiny VEOLIA (Veolia je francouzská nadnárodně působící skupina podnikající zejména v oblasti vodního a odpadového hospodářství, pozn. red.).

Nová společnost, která bude provozovat vodárenství na Zlínsku, tak má tedy zajišťovat dodávky pitné vody prostřednictvím veřejné vodovodní sítě, včetně poskytování služeb spočívajících v odvádění a čištění odpadních vod prostřednictvím kanalizační sítě v okrese Zlín.

Podle zlínského primátora kromě Zlína o transformaci do nové společnosti rozhodovalo již zastupitelstvo města Fryšták, příští týden bude rozhodovat i otrokovické zastupitelstvo.

„Velký dík patří zástupcům mediace z Otrokovic a Fryštáku které se město Zlín snažilo co nejvíce podporovat všemi kroky, které nám zákon umožňoval. Nový model není schválený, o jeho případném zavedení musí nyní rozhodnout valná hromada VaK Zlín v návaznosti na jednání zastupitelstev obcí a měst. Na základě toho mají města Fryšták a Otrokovice stahovat žaloby a ukončit dlouhodobé soudní spory,“ připomněl zlínský primátor.

Pro obyvatele Zlína a Zlínska tato transformace co se týká jejich peněženek nepřinese žádné změny.

„Chtěli bychom, aby to občané nepoznali a nedotklo se jich to. Nechceme, aby se zdražovalo a byla to jedna z podmínek celé transformace,“ zdůraznil primátor Korec.

Důsledná kontrola všech finančních toků

Podle něj jediné, co mohou uživatelé vody na Zlínsku v budoucnu čekat, bude důsledná kontrola všech finančních toků.

„Můžeme tím říci, že jsme my i okolní obce, případně jiní zástupci ve vodárenství neustále deklarovali, že chceme, aby se voda vrátila do rukou měst a obcí. Tímto krokem se tak stane a opravdu budou finance v maximální míře vraceny do infrastruktury, kterou potřebujeme postupně obnovovat,“ zdůraznil zlínský primátor.

„Zároveň transformací zkracujeme smlouvu se společností Moravská vodárenská do roku 2029 s tím, že přesně budeme vědět, co se po tomto roce stane. Jde o víceméně plynulý přechod ze 75procentního majetkového podílu společnosti Vodovody a kanalizace Zlín v nové společnosti Vodárna Zlín, kde tak předejde její majetkové vlastnictví na 100 procent. To znamená, že po roce 2029 bude společnost Vodovody a kanalizace Zlín stoprocentním vlastníkem společnosti, která bude řešit provoz a tím pádem obce a města budou mít v rukou jak infrastrukturu, tak samotné provozování vodárenství na Zlínsku,“ vysvětlil Jiří Korec.

Podle něj bude mít nová společnost ve svém představenstvu čtyři zástupce společnosti Moravské vodárenské ze sedmi. Proto, aby měla tato společnost jistotu, že jí budou postupně za její odchod z vodárenství na Zlínsku generovány částky v celkové výši 142 miliónů korun.

„Pokud by neměla těsnou většinu, tak by tuto částku chtěli zaplatit přímo při schvalování celé této transformace. A je otázka, v jaké výši. Takže v současné chvíli jde opravdu o model, který ani společnost Vodovody a kanalizace Zlín ani jejich akcionáře to nebude nic stát. Celou tuto transformaci má zafinancovat budoucí provoz. Takže se víceméně podařilo vyjednat maximum které asi bylo možné,“ doplnil zlínský primátor.

V říjnu roku 2020 proběhlo při příležitosti krajských voleb referendum, při kterém měli občané krajského města rozhodnout o tom, zda chtějí, aby statutární město Zlín při výkonu své samostatné působnosti nepokračovalo ve stávajícím provozním modelu provozování vodohospodářské infrastruktury, kdy je tato infrastruktura pronajímána společnosti Moravská vodárenská.



Více než osmdesát procent hlasujících odpovědělo souhlasně. Zda je nový model správy, údržby a obchodování s vodou na Zlínsku výsledkem referenda, ale jednoznačné není.



„Referendum je pro město závazné a podpořilo kroky, které v té době již město dělalo, stejně jako generální pokyn, který byl na základě návrhu města Zlína udělen vedení VaK Zlín i s cílem podpořit aktivitu měst Otrokovice a Fryšták v soudním procesu, ze kterého vychází celá transformace,“ upřesnil zlínský primátor.



MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., je součástí skupiny VEOLIA a její hlavní činností je provozování vodohospodářské infrastruktury pro města, obce a průmyslové podniky v okresech Olomouc, Prostějov a Zlín, pro něž zajišťuje dodávky pitné vody prostřednictvím veřejné vodovodní sítě a poskytuje služby spočívající v odvádění a čištění odpadních vod prostřednictvím kanalizační sítě.



Společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., vlastní vodohospodářskou infrastrukturu na území měst a obcí okresu Zlín a zabývá se zejména správou vlastního majetku. Akcionáři společnosti Vak Zlín jsou především města a obce v okresu Zlín, přičemž kontrolu vykonává statutární město Zlín.