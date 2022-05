Vodárenskou infrastrukturu budou od poloviny letošního roku vlastnit města a obce na Zlínsku. Zkrátí se také smlouva se společností Moravská vodárenská (MoVo), která je součástí skupiny Veolia, a to o pět let – nově do roku 2029, namísto původního roku 2034. Změnu schválilo přes 92 procent přítomných zástupců akcionářů.