Pro turisty i místní může představovat problém provozní doba toalet. Zejména o víkendových dnech. A není nic horšího, než doběhnout ke dveřím a zjistit, že jsou zavřené.

Veřejné WC u sadu Svobody je otevřené od pondělí do pátku od 7 do 20 hodin, o víkendu od 7 do 17 hodin. V podchodu Svit má provozní dobu během pracovních dnů od 6 do 20 hodin, v sobotu od 7 do 13 hodin, v neděli je zavřené. Cena je deset korun, použití sprchy stojí 20 korun.

Veřejná WC v ulici Soudní a v podchodu Svit jsou provozována Technickými službami Zlín.

„Provozní doba zohledňuje obvyklou dobu pohybu osob v dané lokalitě. Provozní doba WC v podchodu Svit i v Soudní ulici je často rozšířena, běžně při pořádání sportovních a kulturních akcí,“ sdělil Deníku radní Václav Kovář. O sjednocení provozní doby Zlín neuvažuje.

„Nebylo by to účelné. Například podchodem Svit mezi centrem a nádražím prochází brzy ráno velké množství lidí. V Soudní je naopak nutné zajistit zázemí v sobotu odpoledne a v neděli,“ tvrdí radní Kovář.

Na začátku léta zmizela budova s toaletami u náměstí Míru, která byla stará a málo využívaná.

Lidé mají možnost si odskočit i v některém z obchodních domů v centru města.

Jižní Svahy budou mít veřejné toalety zdarma

Nejlidnatější sídliště ve městě se dočká nových veřejných záchodů na přelomu listopadu a prosince..

„Město uzavřelo smlouvu s dodavatelem na vznik veřejných toalet, které budou bez poplatků. Jedná se o speciální, volně stojící kompaktní modul veřejného WC v ulici Podlesí IV, které bude sloužit návštěvníkům Centrálního parku na sídlišti Jižní Svahy,“ uvedl Jaroslav Chudara z tiskového oddělení magistrátu.

Novinka přijde na 3,065 milionu korun, předpoklad otevření je přelom letošního listopadu a prosince.

Veřejnost často kritizuje provozní dobu toalet u autobusového nádraží. Ty jsou v majetku soukromé společnost Z-Group a provozní doba nereflektuje odjezdové časy autobusů. Od pondělí do pátku jsou toalety otevřeny od 8 do 16 hodin, o víkendu fungují pouze v sobotu od 7.30 do 12.30. Mimo tyto časy mohou lidé využít záchody na hlavním nádraží nebo v nedalekém podchodu ve Svitu.

Deník zjišťoval, zda společnost neplánuje prodloužení otevírací doby.

„Provozní doba veřejného WC, stejně jako čekárny na autobusovém nádraží ve Zlíně je dána smlouvou o dopravní obslužnosti se Zlínským krajem, který je zadavatelem (objednatelem). Podle této smlouvy jsou veřejné WC a čekárna otevřeny v pondělí až pátek 8-16 hod a v sobotu 7.30-12 hodin. Tedy je to stanoveno smlouvou o dopravní obslužnosti a my tu smlouvu dodržujeme,“ sdělil Miroslav Slaný mluvčí Z-Group.