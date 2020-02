„Vzal jsem i veškerá balení sušeného droždí, co jsem našel. A spousta jídla už je samozřejmě doma. Hlavně zavařeniny a domácí uzené,“ přidává k výčtu zásob.

Roman je takzvaný prepper. Podle jedné z definic jsou preppeři lidé, kteří se aktivně připravují na stav nouze či mimořádné události, jež mohou vyústit až v rozpad zavedeného společenského, ekonomického i politického pořádku. Tou aktuální hrozbou je koronavirus, který se z Číny rozšířil do řady zemí, ty sousední evropské nevyjímaje.

„Říkám i kamarádům: běžte si nakoupit, dokud je čas. I kdyby vám pak zásoby měly zůstat několik měsíců doma. Máme na to pár dnů. Možná už za týden nebude možné nakupovat v takovém množství, vše také výrazně podraží,“ předpovídá muž ze Zlína.

Přeje si zůstat v anonymitě. Nechce riskovat, že v případě, že se situace okolo šíření koronaviru bude zhoršovat, dostane se do hledáčku těch lidí, kteří přípravu podcenili. Dlužno tedy dodat, že jméno Roman není jeho skutečné. Zvolili jsme je po vzájemné dohodě pro potřeby tohoto článku.

Roman žije ve Zlíně v rodinném domě. Kvalitní respirátory potřebné třídy, které se s přibývajícími informacemi o šíření koronaviru velmi rychle staly nedostatkovým zbožím, pořídil přes internet.

Pro případ výpadku má vyřešenou dodávku vody, uvařit si dokáže i na ohni. Co se potravin týče, v tuto chvíli je zásobený do té míry, že by měsíc nemusel svůj dům opustit.

Zásoby aspoň na tři měsíce

„Ideální by ale bylo, mít zásoby alespoň na tři měsíce. I u nás se může stát, že se budou uzavírat města. To teprve lidé začnou panikařit. To začne blázinec. Vezměte si, že už dnes stačí obyčejný prodloužený víkend a před supermarkety není možné zaparkovat,“ říká Roman.

Zatím podle něj situace tak vážná není. Za větší hrozbu, než koronavirus samotný, nyní považuje právě paniku, kterou může šířící se nákaza vyvolat. A podle množících se zpráv o nakupování ve velkém už také vyvolává.

Roman nepodceňuje ani ekonomickou stránku hrozby. Dbá tedy na to, aby měl k dispozici alespoň základní hotovost. Část prostředků investoval také do stříbrných mincí, coby uchovatelů hodnoty. A plánuje i nákup zlata.

„Dopadů na ekonomickou situaci se bojím. Už nyní se to projevuje v Číně, kde se přestává vyrábět. Pokud se to ve větší míře přenese i do Evropy… Už teď se objevuje nastupující ekonomická krize,“ podotýká zlínský prepper.