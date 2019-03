Umožnil to vývoj nových výkonných trakčních baterií, které trolejbusům umožňují opakovanou jízdu na vzdálenost až dvanácti kilometrů mimo trolejové vedení a následné dobíjení baterií, když se trolejbus opět vrátí pod trolej.

V NOVÝCH TROLEJBUSECH SE ČTYŘMI DVEŘMI

V posledních týdnech dopravní společnost pořídila sedm nových čtyřdveřových nízkopodlažních bateriových trolejbusů Škoda 30 Tr s klimatizací. Město Zlín mělo současně zajistit výstavbu několika nových zastávek a umožnit vybudování sociálního zázemí pro řidiče na obratištích Podhoří a Velíková.

Nový model dopravní obslužnosti Kostelce, Štípy, zoologické zahrady a Velíkové přináší zvýšený počet spojů proti původnímu stavu, tedy zvýšení nabídky služeb MHD.

Bude zajištěno pravidelné intervalové rozložení spojů. Linky do zoo budou mít ve Zlíně lepší návaznost na ostatní linky MHD. V pracovních dnech se počet spojů vedených od zoo Lešná do Zlína zvýší z 38 na 62, ze zastávky Kostelec-lázně to bude zvýšení ze 45 spojů na 65.

VŠE ZATÍM JEN NA ZKOUŠKU

„Možná se nám nepodaří při tak rozsáhlé změně v systému MHD v Kostelci, Štípě a Velíkové nastavit hned napoprvé jízdní řády tak, aby všem zcela vyhovovaly. Po dobu čtyř až pěti měsíců proto počítáme se zkušebním provozem. Na jeho konci všechny získané poznatky i připomínky veřejnosti vyhodnotíme a podle většinových potřeb cestujících je do jízdních řádů zapracujeme,“ uvedl ředitel DSZO Josef Kocháň. (voz)