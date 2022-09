U všech stánků byly kolem oběda fronty, každý se těšil na něco dobrého k snědku.

„Zatím je to mazec, prodali jsme už přes tři sta hamburgerů,“ hlásí v rychlosti kluci z Mácovy káry a dál vyřizují objednávky jako na běžícím páse.

I u sladkého stánku s bublinkovými vaflemi čeká spousta hladovců.

„Nejvíc na odbyt jdou bueno bulinkové wafle,“ říká sympatická Nela Zemanová z Woffliny.

Chladné počasí moc nepřálo škrábané zmrzlině, ale prodavačka Martina Olšeníková u krásného růžového jednorozčího stánku mě vyvede z omylu.

„Na počasí jsme připraveni, máme tu boxíky, takže zákazníci si můžou vzít zmrzlinu klidně do tepla domů. Přivezli jsme osm druhů zmrzliny, ale nejvíce si lidé vybírají tradičně jahodovou, vanilkovou a slaný karamel. Ti, co k nám přijdou poprvé, si vybírají tuto klasiku, protože na ní toho nejde moc pokazit. Stálí zákazníci se pouští i do experimentů a objednají si třeba mango. Za ty dvě hodinky, co prodáváme, jsme nachystali zhruba pětatřicet po porcí,“ dodává Olšeníková z Ice bike unicorn

Děti se mohly vyřádit na skákacím hradu nebo při zábavných soutěžích.

Barevné náklaďáčky plné jídla budou čekat na Čepkově i v neděli od 10 do 19 hodin.