Ten během několika málo minut především připomněl nejvýznamnější okamžiky města v jeho sedmisetleté historii a zároveň symbolicky propojil historii města s historií výroby tepla a elektrické energie ve zlínské teplárně.

Zaměstnanci úřadu budou jezdit ekologicky, kraj nakoupí 58 elektromobilů

„Letos je to už 120 let, co byl pořízen parní stroj nejen pro pohon obuvnických strojů, ale také pro vytápění budov. Následně se ve Zlíně zahájila výstavba jedné z prvních tepláren v Evropě a začala se psát historie dodávek spolehlivého tepla domácnostem, firmám a institucím ve městě,“ uvedla Eva Maříková, mluvčí společnosti Sev.en Energy, pod kterou spadají i Teplárny Zlín.

Teplárna Zlín vyrábí teplo pro zhruba sedmnáct tisíc zlínských domácností, veřejných budov, škol, nemocnic, městských lázní i dalších zařízení.

Soud vyhlásil úpadek firmy NWT, která dodávala plyn některým teplárnám