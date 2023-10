Rekordní počet návštěvníků přilákal o uplynulém víkendu Den uniformovaných sborů. Prohlédnout si moderní i historickou techniku a také ukázky činnosti policistů, hasičů, vojáků i členů vojenské historie přišlo na kroměřížské letiště zhruba 15 tisíc lidí. Podívejte se v galerii Deníku, jak to tam letos vypadalo.

Den uniformovaných sborů 2023 na kroměřížském letišti. | Foto: Deník/Dominik Pohludka

„Letošní rok je pro Kroměříž významný, neboť si připomínáme 760 let od okamžiku, kdy biskup Bruno ze Schauenburku povýšil tehdejší osadu na město. Připomněli jsme si to netradiční částí programu v podobě rytířského turnaje, který nás symbolicky vrátil do této doby,“ popsal starosta Tomáš Opatrný.

Podle Evžena Petříka, předsedy spolku Biskupští manové z Kroměříže, který akci spolupořádal, se na vysoké návštěvnosti kromě příznivého počasí podepsal právě pestřejší program připravený kvůli výročí města.

Kromě zmíněného klání rytířů to byla například i připomínka bojů o Kyjev a u Zborova i návrat do třicetileté války v podobě scénky Švédové před Kroměříží.

Návštěvníci si mohli prohlédnout i rozmanitou techniku z různých období, například tank T-34 a originály i repliky letadel z druhé světové války včetně Boeingu z roku 1940.

K vidění byla také bojová vozidla pěchoty, hasičské stříkačky, policejní vozidla i dynamické scénky. Armáda České republiky představila americké pozorovací drony, hasiči ukázku zásahu u dopravní nehody, vojáci, policisté a celníci předvedli práci psovodů a jejich čtyřnohých pomocníků.