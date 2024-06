/FOTOGALERIE/ Davy lidí míří od pátečního odpoledne k otrokovickému Štěrkovišti, kde odstartoval pátý ročník Lážo Plážo Festu. Na hudebním festivalu během pátku a soboty vystoupí kapely jako Divokej Bill, No Name, Horkýže Slíže, Harlej, Wohnout a další.

Začíná Lážo Plážo Fest v Otrokovicích, 14. června 2024. | Video: Dominik Pohludka

Brány festivalového areálu u Štěrkoviště v Otrokovicích se otevřely úderem páteční 15. hodiny. Hudební program prvního dne nabízí pop-rockový a také mezinárodní mix. Premiéru na festivalu si odbyl Adam Ďurica. Po něm si pódium podmaní Wohnout, Harlej a Horkýže Slíže.

Přesně ve 22 hodin ovládne stage britská kapela The Hara, která loni zazářila na Rock for People. Mladé trio z Manchesteru představí své chytlavé songy a také pódiovou show, kterou někteří přirovnávají k legendám Queen a AC/DC.

Ceny benzinu a nafty ve Zlínském kraji klesají. Kde jsou nejlevnější?

Sobotní program na Štěrkovišti odstartuje po poledni No Name. Oblíbená slovenská kapela se na Lážo Plážo Festu představí poprvé, podobně jako Divokej Bill, Heľenine oči nebo Skyline. Na přání fanoušků se vrací Pokáč, Iné Kafe a vypsaná fiXa, která po loňském úspěchu v Otrokovicích oslaví 30. narozeniny.

„Poskládali jsme hodně šťavnatý line-up. Divokej Bill patří k nejžádanějším českým kapelám a do Otrokovic přiveze kromě největších hitů i spoustu ohňů. S kapelou Harlej zase připravujeme monstrózní show, kterou jen tak někde fanoušci neuvidí. Zároveň pokračujeme v tradici a opět přivážíme aktuální zahraniční jméno. O kapele The Hara v budoucnu ještě hodně uslyšíme,“ říká šéf festivalu Jan Svoboda.

Kromě hudebního programu nabízí Lážo Plážo Fest také třeba street food zónu, ve které návštěvníci ochutnají festivalovou klasiku i světovou kuchyni.

Samotnou kapitolou je pak samotné otrokovické Štěrkoviště, které nabízí vodní atrakce, sportovní plácky nebo dětské hřiště. Během festivalu si můžou návštěvníci zahrát také třeba Kenka puppetgame, uplést věneček nebo něco vytvořit v Mojí dílně.

Jedete na Lážo Plážo Fest? Vyhněte se křižovatce v Otrokovicích

Program Lážo Plážo Festu 2024 Pátek 14. června

16:00 Byt číslo 4

17:30 Adam Ďurica

19:00 Wohnout

20:30 Harlej

22:00 The Hara

23:15 Horkýže Slíže Sobota 15. června:

12:45 No Name

14:15 Iné Kafe

15:45 Pokáč

17:15 Heľenine oči

18:45 vypsaná fiXa

20:15 Skyline

22:00 Divokej Bill

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Koncert No Name