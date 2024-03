Velký zájem mezi Zlíňany vzbudily první letošní farmářské trhy, které v sobotu 9. března hostilo Tržiště pod Kaštany. Podívejte se na video a galerii Deníku, jak to tam vypadalo.

Farmářské trhy na Tržišti pod Kaštany ve Zlíně, 9. března 2024. | Video: Dominik Pohludka

K dostání byla pestrá nabídka farmářských produktů. Lidé si tak mohli vybírat ze širokého sortimentu sýrů, uzenin, cukrovinek, medových výrobků, rukodělných výrobků a spoustu dalšího. Nechyběla ani reprodukovaná hudba, gastro zóna či posezení.

Sobotní farmářské trhy byly první letošní akcí na Tržišti pod Kaštany. Další tam chystají v neděli 17. března, kdy se uskuteční akce Starým věcem nový život, tedy bleší trhy. V sobotu 30. března pak tržiště hostí Velikonoční jarmark.

Ke koupi tam budou jak rukodělné výrobky, velikonoční ozdoby, dekorace, dobroty místních farmářů, cukrovinky a další speciality, tak i tradiční výrobky z regionu. Nebude chybět občerstvení, víno, a také doprovodný program pro malé i velké.

Tržiště v loňském roce zahájilo první kompletní sezonu po rozsáhlé rekonstrukci za zhruba 100 milionů korun.

„Po rekonstrukci si prodejci a zákazníci hledají cestu k novému tržišti pomalu. Nabídka byla pestrá, bohužel si lidé odvykli na tržišti nakupovat a dávají přednost supermarketům, kde najdou vše pod jednou střechou. Pracujeme na tom, aby letošní sezona byla naplněna zajímavou nabídkou i přílivem zákazníků. Měli bychom mít tržiště hodné krajského města,“ řekl už dříve mluvčí zlínské radnice Tomáš Melzer.

V rámci akcí jako Starým věcem nový život, Psí market, Dušičkový den nebo Vánoční jarmark v sezoně 2023 byla podle statistik města nejvyšší obsazenost prodejci za posledních pět let. Průměrně zde své zboží nabízelo 370 prodejců měsíčně. Zájem o prodejní místa je pak zejména v hlavní sezoně, kterou je období od března do konce června a od září do závěru listopadu.