Hasiči z centrální stanice Zlín tak získali větší a komfortnější prostory pro výkon své služby. Budova ve které sídlili, byla postavena na začátku šedesátých let a byla pro ně již naprosto nevyhovující

„Nová stanice zlepší podmínky jak pro samotný výkon služby, tak také tento projekt přinese občanům Zlínského kraje zvýšenou bezpečnost,“ vyzdvihl význam nové budovy centrální hasičské stanice ve Zlíně ředitel HZS ZLK Vít Rušar.

„Jsem moc pyšná na to, co dokázali, na to, jak se rozrostli a že mají takovou stanici, moc jim to přeji,“ uvedla při této příležitosti bývalá ředitelka krajských hasičů Jarmila Čičmancová. Slavnostní akt a prohlídku nové budovy si nenechal ujít ani bývalý tiskový mluvčí krajských hasičů Ivo Mitáček.

„Konečně se mám kam vrátit,“ reagoval s vtipem na dotazy novinářů.

Vysněná ložnice

Jeho bývalé kolegy hasiče nejvíce těší to, že při přípravě projektu mohli uvést své připomínky.

„S některými návrhy jsme se tak tady setkali, například, abychom měli ložnice na straně, kde není ruch z ulice,“ uvedli svorně.

Co jim nyní zpříjemní život, je kromě nové posilovny a tělocvičny, také nová sauna a infra sauna, či větší šatny nebo nové učebny.

V těchto dnech probíhají práce na rekonstrukci staré budovy, kde zůstane vedení krajských hasičů a kanceláře. Celkově investice za obě etapy (výstavba nové stanice a rekonstrukce stávající centrální stanice Zlín) vyšplhají ke 150 milionům korun, z toho výstavba nové stanice vyšla na 135 milionů korun. Největší část prostředků, 105,4 milionů korun získána v roce 2017 z evropských dotačních prostředků, konkrétně z programu EU IROP.