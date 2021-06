Dalo by se říct, že se tak tato událost vrátila ke svým kořenům. S historií se však letošní ročník pojil ještě víc, než bychom čekali.

„Před sto lety, v roce 1921, byl králem jmenovec Josef Pavelčík. Navíc v té době končila španělská chřipka. Tak doufáme, že to bude nyní stejné s koronavirovou pandemií,“ prozrazuje Josef Pavelčík, otec aktuálního krále, který se také pyšní jménem Josef Pavelčík.

Právě koronavirová pandemie zcela zrušila loňskou jízdu králů ve Vlčnově a značně omezila tu letošní. Mamince krále Petře Pavelčíkové to však nevadí.

„Jízda králů se uskuteční v duchu starých tradic, jako to bývalo za našich prarodičů,“ řekla maminka a dodala, že letošní ročník už by jim nikdo za žádných okolností nevzal.

„Říkali jsme si, že i kdyby bylo, co by bylo, musí se to letos odjet. Aby byl dva roky Vlčnov bez jízdy králů, je nemyslitelné. Člověk má taky strach, aby tradice nevymizely,“ obává se Pavelčíková.

Samotný král se na svou jízdu těšil.

„Cítím se dobře, těším se. Trénoval jsem i jízdu na koni a ničeho se nebojím,“ přiznal pro Deník před svou velkou událostí Josef Pavelčík.

Zdroj: Deník/Jakub Omelka

Být králem je pocta

Podpořit současného krále přišel také Jan Procházka, který byl v jeho pozici před deseti lety.

„Rád na to vzpomínám, je to nostalgie. Nejraději bych si roli krále zopakoval, ale bohužel jsem si svoji jízdu už odjel. A hned dvakrát, což je pocta,“ svěřil se Procházka a dal Josefu Pavelčíkovi na cestu také jednu radu.

„Měl by hodně pít. Nezdá se to, ale v tom kroji na koni a s růží v ústech je to náročné. A popřál bych mu pevné nervy. Držím palce,“ vzkázal Jan Procházka. I on si myslí, že letošní jízda králů je vzpomínkou na samotné počátky dlouholeté tradice. To Martin Vlk, který si před lety také roli krále zkusil, letos v hasičské uniformě hlídal hladký průběh události.

„Protože není obec uzavřená, tak se snažíme hlídat pořádek. Ale je to náročné, protože nemáme pravomoci jako policie,“ svěřil se Martin Vlk. „Být králem pro mě byl úžasný zážitek. Je mi líto těch kluků, kteří letos nezažijí obvyklé davy lidí,“ řekl posmutněle Vlk.

Láska k folkloru

„Jízda je letos taková, jaká bývala. Není tak bohatá, okázalá. Pro Vlčnov je to asi příjemnější, ale ti, kteří sem jezdí obdivovat kroje, jsou ochuzeni,“ prozradila Božena Heinrichová.

„Chtěla bych popřát králi, aby ho to bavilo. A aby mu láska k tradicím a folklóru vydržela, protože ty zvyky musí především bavit. Každý na to není. Mám vnuka, který se do kroje nehrne. Vedle toho mám i dospělou vnučku, které je 30 let a která se každoročně účastní jízdy králů v kroji. Nedá na něj dopustit,“ dodala závěrem Heinrichová.