VIDEO: První den filmového festivalu zakončil parádní ohňostroj

Letošní téma festivalu zní „2020 Návrat do budoucnosti“ a i když hrozilo, že se kvůli pandemickým opatřením festival neuskuteční, jeho organizátoři se přesto rozhodli, že se konat bude a to právě na začátku školního roku v září. Vždyť nejslavnějšímu dětskému festivalu je právě letos úžasných 60 let. Páteční první a hodně povedený den festivalu završil působivý ohňostroj nad Zlínem.