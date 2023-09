Navzdory nepříznivému počasí odstartoval v sobotu dopoledne Den Zlínského kraje. I přes neustupující déšť se do areálu bývalého Svitu ve Zlíně vypravili v dopoledních hodinách první návštěvníci, na které v okolí Baťova mrakodrapu čekaly stánky s regionálními potravinami, řemeslnými výrobky, technika záchranářů a další atrakce pro děti.

V okolí Baťova mrakodrapu začal v sobotu dopoledne Den Zlínského kraje. | Video: Dominik Pohludka

Přímo od mrakodrapu pak opět odstartovali účastníci Běhu na počest Emila Zátopka. Mezi hlavní taháky patří odpolední koncerty slovenské skupiny No Name a rappera Majka Spirita.

Den Zlínského kraje se letos koná už po čtrnácté. „Akce začínala s pár stánky u Baťova mrakodrapu, nyní ji navštěvuje deset tisíc lidí. Rozrůstala se postupně a dnes je přehlídkou toho nejlepšího, co Zlínský kraj umí a nabízí,“ řekl hejtman Radim Holiš.

VIDEO: Ve Zlíně otevřel prodejnu řetězec Action s levným zbožím. Mrkněte dovnitř

I přes nepříznivé počasí přilákala akce dopoledne řadu návštěvníků. „Přijeli jsme s dětmi z Vizovic. Počasí dneska opravdu moc nevyšlo, naštěstí máme deštníky. Děti si prohlédly hasičské auto, koupili jsme si nějaké sýry asi pojedeme za chvíli domů,“ hlásil krátce po jedenácté hodině dopolední pan Zdeněk, který do Zlína přijel s celou rodinou.

Ti, kdo do Zlína dorazí odpoledne se mohou těšit například na vystoupení mažoretek, či folklórní soubor Vonica. Ve 14:30 pak začne série koncertů, kterou odstartuje slovenská kapela No Name. Představí se ale také Voxel, Majk Spirit a celý program zakončí skupina Premier.

Den Zlínského kraje 2022

Malí návštěvníci si po celý den mohou vyzkoušet tradiční řemesla, prohlédnout si techniku hasičů, záchranářů, vojáků a policistů. Stejně jako v loňském roce bude v Tigers Ice Areně bruslení pro zájemce zdarma.

Letošní novinkou je program ve 44. budově, kde budou otevřeny kreativní dílny Robota Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati. K vidění budou také ukázky šití bot ve 44 Centru řemesel. Do světa virtuální reality návštěvníky zavede Technologické inovační centrum Zlín, které ve svém stánku na parkovišti Cream představí moderní technologie.

Co ještě nabídne Den Zlínského kraje?

Budova 21

9 – 20 hodin Výstava Stavba Roku Zlínského kraje

9 – 11 hodin Běh na počest Emil Zátopka

10 – 17 hodin Prezentace Integrované dopravy ZK – KOVED

12 – 17 hodin Závod horských kol Zlínská 50

14|15 Baťův institut a platforma

9 – 18 hodin Ochutnávka a prodej regionálních potravin

9 – 15 hodin Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně – registrace nových čtenářů zdarma

10 – 17 hodin Malování na obličej

10 – 17 hodin Výroba Buttonů/zrcátek

10 – 18 hodin Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně – zvýhodněné vstupné

10- 18 hodin Muzeum Jihovýchodní Moravy ve Zlíně – zvýhodněné vstupné

Tancovat, bavit se i pomáhat nemocnému Filípkovi budou ve Valašských Kloboukách

Program na pódiu (14|15 Platforma)

12:10 – 12:50 Vonica

13:00 – 13:30 Vyhlášení regionální potraviny

14:30 – 15:30 No Name

16:15 – 16:45 Vyhlášení závodů horských kol Zlínská 50

16:45 – 17:45 Voxel

18:30 – 18:40 Předání šeku Jedu na dřeň

18:40 – 19:30 Křídla

20:15 – 21:15 Majk Spirit

22 – 23 hodin Premier + hosté

Parkoviště 24|26|16

9 – 18 hodin Farmářská stezka a festival řemesel pro děti

9 – 18 hodin Třídíme odpady hravě

9 – 18 hodin BESIP team a rallye team – dopravní hřiště a aktivity pro děti

9 – 18 hodin Prezentace středních škol

9 – 18 hodin Lidský stolní fotbálek

9 – 17 hodin Bruslení pro veřejnost

9 – 18 hodin Pohádkový les

9 – 18 hodin Lezecká stěna

9 – 18 hodin Prezentace vinařů

9 – 18 Prezentace včelařů

9 – 18 hodin Prezentace mysliveckých spolků

9 – 18 hodin Prezentace rybářů

9 – 18 hodin Český svaz chovatelů – holubi, králíci, drůbež, králičí hop

11 – 17 hodin Fotokoutek

Ulice Vavrečkova

9 –18 hodin TIC Zlín-Otrokovice11 – 18 hodin Kampaň „jedu na dřeň“

9 –17 hodin hodin kreativní dílna robota, centrum řemesel a eurocentrum

9 – 18 hodin Česká aliance pro kardiovaskulární onemocnění

9 – 18 hodin Prezentace vozidel Správy a údržby silnic Zlínska a Slovácka

10 – 16 hodin Ukázky IZS

10 – 17 hodin Vojenská technika

12:30 – 17 hodin Koňský kočár

Podívejte se na miminka narozená ve Zlínském kraji v 38. týdnu roku 2023