Metalisté, ti mají tuhý kořínek. Ve čtvrtek je od oblíbeného festivalu neodradil déšť, v sobotu museli návštěvníci přetrpět výheň jako na Sahaře. Teploty už dopoledne překročily tropickou třicítku a potvrdilo se varování meteorologů, že sobota bude nejteplejším dnem roku. Ale fanoušci byli nezničitelní, stačilo je pokropit vodou od všudypřítomných hasičů a pořadatelů, a byli jako znovuzrození.

Masters of Rock 2023 Sobota | Video: Iva Nedavašková

Koho neosvěžila voda, ten se zchladil pivem.

„Lékaři doporučují dodržovat pitný režim, tak jdu na jedno,“ smál se ve frontě šestadvacetiletý Adam. Na festival jezdí už několik let s partou kamarádů z Plzeňska. „Je to naše tradice, ve Vizovicích vládne pohodová atmosféra vždycky si to moc užijeme. Dva z party si tady v minulých letech dokonce našli přítelkyně, tak uvidíme, kdo bude další na řadě,“ dodal v dobrém rozmaru.

Ostatně dobrá nálada a vzájemný respekt vládl v celém areálu. Pro nikoho nebyl nic problém a rockeři a metalisti si festival přijeli hlavně užít. „Dorazil jsem ze Zlína, jenom na jeden den. Počasí je na festival sice šílené, ale muzika mi to vynahradí,“ řekl Karel, který přijel se svou manželkou Věrou.

Oba se nejvíce těšili na Europe, Švédsko-norskou skupinu, která letos oslaví neuvěřitelných čtyřicet let od svého debutu. A oslava se chystá právě na „Masters“.

Kromě hudebních zážitků v areálu nechybí ani řada dalších "atrakcí", které dokreslí odpočinkový prodloužený víkend uprostřed zelených Valašských kopců na Zlínsku.

Festival nabízí desítky stánků s občerstvením, pivní stany, hospůdky, kavárny, čajovny, obchůdky se suvenýry, tetovací studia, piercing, body-painting, zábavní a herní zóny, exkurze Likérky R. Jelínek s ochutnávkami a mnoho dalších lákadel pro každého. Nechybí ani autogramiádový stan, u kterého ve frontě čekají fanoušci na podpis své oblíbené hvězdy.

PROGRAM

Ronnie James Dio Stage

SOBOTA 15. července

10:00 – 10:40 Free Fall

10:55 – 11:45 Saffek

12:00 – 12:45 Symfobia

13:00 – 13:50 Even Flow

14:00 – 14:50 Doga

15:05 – 16:05 Arion

16:25 – 17:25 Xandria

17:45 – 18:45 Angus McSix

19:10 – 20:20 Freedom Call

20:50 – 22:10 Airbourne

22:50 – 00:20 Europe

00:50 – 02:00 Bloodbound

NEDĚLE 16. července

10:00 – 10:45 Alia Tempora

10:55 – 11:45 Salamandra

12:00 – 12:50 Ad Infinitum

13:05 – 13:55 Dragony

14:15 – 15:15 Warkings

15:35 – 16:35 Legion of the Damned

16:55 – 18:10 Orden Ogan

18:55 – 20:10 The Hu

20:40 – 22:00 Eluveitie

22:30 – 24:00 Amon Amarth

Druhá stage

SOBOTA 15. července

14:00 – 14:45 Alžběta

15:05 – 15:50 Rimortis

16:15 – 17:00 Roxor

17:25 – 18:10 Meat Mincer

18:35 – 19:20 Fat Bat

19:45 – 20:30 100 na100

20:55 – 21:40 Arawn

22:05 – 22:50 Dangar Six

23:15 – 00:00 Gloom

NEDĚLE 16. července

14:00 – 14:45 Eufory

15:05 – 15:50 Manual

16:15 – 17:00 Witch Hammer

17:25 – 18:10 Forrest Jump

18:35 – 19:20 Bastard

19:45 – 20:30 Argos

20:55 – 21:40 Nazgul

22:05 – 22:50 Chains of Sanity

23:15 – 00:00 Refore