Žáci se zároveň seznámili s každodenní činností hasičů, záchranářů, policistů, armády, celní správy a dalších subjektů zapojených do Integrovaného záchranného systému a naučili se, jak poskytnout první pomoc nebo jak dbát na bezpečnost při silničním provozu.

Po příchodu byl každému družstvu přidělen velitel ze Střední zdravotnické školy, který se stal jejich průvodcem celou soutěží.

Pořadatelé připravili 17 stanovišť, na kterých soutěžící plnili vědomostní test, vyzkoušeli si fyzickou zdatnost, střelbu ze vzduchovky, požární znalosti, poskytnutí první pomoci, pravidla silničního provozu, lanové překážky nebo prozkoumali zabavené věci z Celní správy.

U stanoviště Zdravotnické záchranné služby se mnozí při poskytování první pomoci a snaze zastavit figuríně krvácení opravdu zapotili.

„V terénu platí pravidlo - zprůchodněte dýchací cesty, což je záklon hlavy, zastavte hrozivé krvácení, které je život ohrožující a proveďte nepřímou srdeční masáž. Zajistěte teplo, bezpečí a hlavně nepřestávejte na pacienta mluvit,“ vysvětluje Dan Novák ze Záchranné služby Otrokovice.

„Pro laika je těžké zhodnotit právě u krvácení, které je hrozivé a tudíž život ohrožující, a to, které počká. Občas se lidé zaměří na jakékoliv krvácení, krásně omotají drobnou ránu, ale zapomenou na záklon hlavy a pacient se mezitím může udusit. Je to těžké rozlišit, ale snažíme se to děti naučit,“ pokračuje Novák.

„Důležitější než body v soutěži ovšem je, že se na konci dozvědí,jaký je správný postup. Pokud si děti samy nevyhodnotí, co měly udělat a jak, tak je to pro ně jen zábava,“ uzavírá Novák.

Exotická zvířata, chráněné rostliny, drahé kabelky nebo čínské elixíry čekaly na soutěžící u stánku celní správy.

Česko, doporavní křižovatka

„Díky geografické poloze České republiky jsme jakousi dopravní křižovatkou v nelegálním transportu,“ vysvětloval dětem tiskový mluvčí Celního úřadu Dušan Janiš.

„Například čínská medicína, životabudič, má v sobě jedinou prospěšnou látku, a tou je ženšen. Jinak všechna zvířata v něm naložená umřela naprosto zbytečně,“ podává žákům láhev se zlatavou tekutinou a naloženými žábami.

„Jeden kilogram nosorožčích rohů stojí na černém trhu více než milion a půl. Například ve Francii zabili pašeráci nosorožce přímo v zoo,“ přidává další informace Janiš.

Že má akce smysl a žáky zaujala, dokazovaly zvídavé dotazy na všech stanovištích.

„Libí se mi, že je to zábavné i zajímavé. Nejvíce mě bavila vojenská technika,“ usmívala se Adéla Peťková ze Základní školy T.G.Masaryka v Otrokovicích. Naopak Martina ze ZŠ Mánesova nejvíce bavil překážkový závod, který si pro něj a jeho kamarády připravili vojáci z Krajského vojenského velitelství.

„Jsem ráda, že se druhého ročníku zúčastnilo hned 13 soutěžních týmů ze sedmi základních škol. Děti předvedly velmi dobré znalosti a nadšení pro úkoly. Nejlépe si vedli žáci z 8.B Základní školy TGM Otrokovice, kterým bych tímto chtěla pogratulovat,“ uzavřela Veronika Pavelková z DDM Sluníčko, jednoho z pořadatelů akce.