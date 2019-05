Měli jste už někdy příležitost křtít nějaké mládě?

J. O.: Stal jsem se kdysi dávno kmotrem nějakého zvířátka v chomutovské zoo. Už ani přesně nevím, co to bylo. Myslím si, že indická kráva. Ale na tento zážitek určitě nezapomenu. Hyena je známé zvíře, vážím si toho, že jsem se mohl Bakarimu stát kmotrem.

Š. M.: Byla jsem přítomna loňskému křtu opiček tady v zoo Lešná. Kmotrem byl Roman Vojtek. Takže jsem už měla možnost zahradu navštívit. Letos si užívám, že jsem kmotrou. Je to velice zodpovědné komukoli něco přát. Ať je to lidská bytost, nebo zvířátko.

Jak se vám líbí jméno Bakari, které hyení chlapeček dostal?

J. O.: Je to krásné jméno, i když mi trochu připomíná značku lahodného moku. Bakari musí být odvážný a sebevědomý. Patří k mladému klukovi plnému sil a to hyení sameček určitě je.

Š. M.: Jsou v něm zakomponována všechna přání: aby byl statečný, měl radost ze života i úspěch.

Jak jste na tom se zvířaty vy? Chováte nějaká?

J. O.: Jsem milovník zvířat. Ale žádné zvláštní zvíře doma nemám. Ale mám kamaráda, který má doma chameleona, chodí mu po baráku. To mi přijde neuvěřitelné. Moc mne ale mrzí, že některé zvířecí druhy vymírají. Rád sleduji pořady, kde se právě snaží o záchranu druhů.

Š. M.: Doma mi prošlo maximálně morče a křeček, když jsem byla ještě na základní škole. Ale už ne třeba pes nebo kočka. Když jsme se pak se sestrou osamostatnily, tak jsme měly psa. Kryštofa. Byl to zlatý kokršpaněl. Teď žádné zvíře nemám, jsem totiž pořád na cestách. Ale někteří kolegové s sebou psy vozí. Jsou to společenská zvířata a patří do party. Pokud se to tak ale nepovede, je pro zvířata stres, když jsou pokaždé na jiném místě.

Co vy a Zlín? Dovolí vám program prohlédnout si město?

J. O.: Jsem ve Zlíně posedmé, tak si myslím, že Zlín docela znám. A miluju ho. Nejen kvůli festivalu, který je úžasný a nabízí nádhernou atmosféru, ale taky díky Baťovi, který tady dokázal úžasné věci. Ve Zlíně je krásná architektura, kolem krásná příroda a všude fajn lidi.

Š. M.: Jsem v rámci festivalu ve Zlíně podruhé, ale během roku sem často jezdíme zpívat. Právě 13. června tu budeme mít krásný koncert s Vlachovci.

Jak jste na tom s pohádkami?

J. O.: Vracím se k nim hlavně o Vánocích a mám je moc rád. Dokonce jsem napsal knížku pohádek pro děti. (Kdo zachrání Pižďucha? poz. redakce) Také jsme ji namluvili jako audio knihu. Pohádky k životu patří.

Š. M.: Miluju pohádky a jednu můžu vidět klidně i stokrát. Tou je S čerty nejsou žerty. A když jsme hráli muzikál Děti ráje, tak všichni interpreti načetli jednu pohádku, tak já jsem načetla Pohádky z Kunratického lesa.