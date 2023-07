Ve znamení historických vlaků se nesla uplynulá sobota na Valašsku. Centrem pro všechny milovníky železnice se stalo Valašské Meziříčí, odkud během dne vyrazily hned několikrát historické vlakové soupravy. Nadšenci si zároveň během dne prohlédli výstavu železničních vozidel v areálu starého depa.

Železniční sobota na Valašsku, 22. července 2023. | Video: Dominik Pohludka

K vidění byla moderní i historická železniční vozidla Českých drah a ČD Cargo, technika pro údržbu tratí Správy železnic a hasičská techniky HZS Správy železnic.

Kromě opravdových nadšenců si na své přišli i nejmenší návštěvníci, kteří se mohli svézt na posunovací lokomotivě, kterou železničáři nazývají „Prasátko“, nebo si pořádně prohlédnout kabinu strojvedoucího v některém z přistavených strojů.

Kdo si chtěl železniční den vychutnat se vším všudy, mohl také vyrazit na některou z historických jízd, během kterých se předvedla například oblíbená lokomotiva „Velký bejček“.

Historická souprava nejprve dopoledne vyrazila do nedalekých Veřovic, odpoledne se pak vydala do Bystřice pod Hostýnem.

„Náš syn je do vlaků blázen, slíbili jsme mu, že si tuhle akci nenecháme ujít. Moc se nám to líbilo, příští rok přijedeme určitě znovu,“ pochvaloval si Jan Bajza, který do Valašského Meziříčí vyrazil s celou rodinou ze Vsetína.

Malí i velcí nadšenci se mohli během soboty projet také soupravou v čele s motorovou lokomotivou přezdívanou „Bardotka“, která jela z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm a zpět.