Víkendový nával v hospodách na Zlínsku? Jen do maximální povolené poloviny

„Když už je déle takový stav, tak lidem začíná trošku hrabat. Máme zodpovědnost ke svým zaměstnancům, protože ti lidé jsou doma. Výdejní okýnko z pohledu jejich práce je nic, nula, to dáš jen pár lidem práci, jinak čekáš na to, že ti stát něco dá, abys to mohl posunout těmto lidem, protože sedí doma a nemají peníze. Víš, že někdo shání brigády a někdo nemá vůbec nic.“

"Tak jsme se dočkali, ve čtvrtek 3.12. otevíráme naší restauraci za určitých hygienických a organizačních podmínek," hlási na facebookových stránkách Plzeňské pivnice ve Zlíně. | Foto: FCB PUOR Zlín

Slova majitele zlínské restaurace a nekuřácké pivnice U Osla Petra Šenkeříka shrnuly nejtíživější starosti spojené se zavřením restaurací, hospod, pivnic, barů a dalších podobných zařízení. Od čtvrtka mohou jejich majitelé a provozovatelé znovu po téměř třech měsících otevřít a přivítat své hosty. Největší nápor se čeká o víkendu, v pátek a v sobotu. Na tyto dny v Restauraci a pivnici U Osla ve Zlíně zatím nemají hlášenou plnou kapacitu jejich zařízení. „Objednávky se zatím nehrnou, ale myslím, že lidi už nebaví jíst z krabiček. Jsme normální národ, který rád zajde na pivo a jídlo do restaurací, barů a hospod. Myslím si, že lidi k nám chodit budou. Řidiči, pozor. Ve čtvrtek hrozí v kraji ledovka Přečíst článek › Bez vánočních večírků? To je strašná škoda Dodržíme všechny podmínky a chystáme se na naše hosty. Přípravy běží v plném proudu, i úklidy a rozmístění stolů a omezení počtu míst,“ vyjmenoval majitel restaurace a pivnice U Osla na zlínském Podhoří Petr Šenkeřík. Čeho lituje už nyní, je to, že letos se budou muset obejít bez vánočních večírků a podobných akcí. „A to je strašná škoda. Jinak doufám, že už se tento stav nevrátí,“ věří zlínský podnikatel v pohostinství. Ozývají se, že určitě přijdou Přesné číslo, kolik o víkendu zavítá hostů do Restaurace Baltaci v Napajedlích na Zlínsku, neví ani ředitel Resortu Baltaci Lukáš Žaludek. „Myslím, ale že přijdou, ozývají se známí, slibují, že určitě přijdou. Máme pro všechny, kteří k nám zavítají například nový jídelní lístek. Obecně si ale myslím, že jsme všichni tak vyprahlí po točeném pivu a společnosti dalších lidí, že není potřeba vymýšlet další speciální nabídky. Je už to, že bude otevřeno, je ta nejlepší možná nabídka, jaká dnes je,“ shrnul známý zlínský hoteliér Lukáš Žaludek. Brutální přepadení zlatnictví v Hradišti: povedou nové důkazy k obnově líčení? Přečíst článek › Chlapům je určitě smutno po točeném Na své hosty jsou připraveni i ve zlínské Plzeňské restauraci a pivnici ve Zlíně. „Rezervace máme už plné,“ hlásil vedoucí směny Karel Petřík s tím, že i zde se na hosty těší. V otrokovické pivnici Apollo Petka žádné rezervace na pátek a sobotu nepřijímají, přesto zde počítají s tím, že nejméně polovinu povolené kapacity hosté určitě zaplní. „Chlapům je určitě smutno po točeném pivě, věříme s kolegyní, že určitě dorazí,“ míní jedna ze dvou provozovatelek Apolla Petka Kateřina Khainová.

