Parádním způsobem začal 43. ročník Velké ceny Českomoravského klubu veteránů stolní tenista Vít Dvořák. Reprezentant Holešova v prvním letošním turnaji v Havířově vyhrál kategorii čtyřicátníků. Těch si na severu Moravy zahrálo 11, kteří v první fázi turnaje bojovali ve třech základních skupinách.

Velká cena Českomoravského klubu veteránů, turnaj v Havířově, Vít Dvořák | Foto: Michal Janík

,,Zatímco z prvních dvou základních skupin postoupili podle očekávání favorité, ve třetí o postupu z druhého místa rozhodoval poměr bodů. Překvapivě tak nepostoupil Michal Bazalka z Valašského Meziříčí. Ten ve druhé fázi turnaje ovládl alespoň Turnaj útěchy,“ informuje Vít Dvořák.

Přímo do semifinále postoupili Martin Juhász (Elliza Praha) a Jaroslav Kolůch (KST Forfa LVA). Ty po čtvrtfinálových výhrách v semifinále doplnili domácí Petr Kaliáš z Vratimova a Vít Dvořák.

V prvním semifinále Kolůch zdolal Kaliáše, ve druhém semifinálovém souboji si Dvořák poradil s Juhászem 3:2. Ve finále holešovský stolní tenista udolal Kolůcha rovněž 3:2.

,,V duelu o první příčku jsem vedl 2:0 na sety, Kolůch poté vyrovnal na 2:2. Rozhodující pátou sadu jsem vyhrál 11:8,“ potěšil triumf na havířovských stolech Víta Dvořáka.

V Havířově se dařilo také dalším stolním tenistům ze Zlínského kraje. V kategorii padesátníků postoupil do finále Štefan Sagáčik z Valašského Meziříčí. V zápase o první příčku Sagáčik prohrál s Martinem Kočvarou z Prahy. Podobně se dařilo i Tatianě Téglové z TJ DDM Valašské Meziříčí, která v kategorii žen 40 až 54 let ve finále prohrála s Lenkou Bezděčíkovou (SK Svinov). Ve stejné kategorii postoupila Iveta Zámečníková (Orel Zlín) do semifinále. Postup do semifinále na severu Moravy vybojovala i Dana Smištíková z Kunovic. Ta v Havířově hrála v ženské kategorii 55 až 64 let. Jaroslav Kučera (SK Slavičín) obsadil v kategorii mužů nad 75 let dělenou pátou až sedmou příčku.

V historii Velké ceny Českomoravského klubu veteránů se stolně tenisový turnaj v Havířově hrál už po osmadvacáté. Letos se v něm v 8 mužských kategoriích představilo 157 stolních tenistů a ve 3 ženských kategoriích bojovalo 41 stolních tenistek. Zápasy v nádherném prostředí v národním tréninkovém centru se hrály na 24 stolech.

Druhý turnaj Velké ceny Českomoravského klubu veteránů je na programu v sobotu 23. března v Praze.