Na návštěvu za vitální jubilantkou přijeli kromě blízkých i zástupci radnice v čele s primátorem města Zlína Jiřím Korcem. Vanda Hauserová si od Jiřího Korce s potěšením vyslechla gratulaci a převzala od města kytici květin a potravinový dárkový koš.

Vanda Hauserová se narodila rok po skončení první světové války v Kyjevě, ale poté co se její tatínek coby ruský válečný zajatec v roce 1922 vrátil s rodinou domů, žila v Čechách. Dětství prožila spolu se dvěma sourozenci v Doubravanech, ale už v patnácti letech odešla na přání tatínka do Baťovy továrny do Zlína.

„Tatínek znal někoho u Baťů a postěžoval si mu, že neví co se mnou. On mu dal přihlášku, já jsem si ji vypsala a už po prázdninách jsem jela do Zlína. Líbilo se mi tu, zvykla jsem si brzy, vždyť mi bylo teprve patnáct let,“ zavzpomínala Vanda Hauserová.

Jako náhradní rodina

Ve Zlíně bydlela na internátě, hrála házenou a pilně se připravovala na budoucí povolání. Na život bez rodiny si v moderním městě a komunitě mladých Baťových žen a mužů rychle přivykala. Jejich společnost jí často nahrazovala rodinu. „Když bylo krátké volno, braly si mne domů kamarádky,“ dodala.

Po absolvování Baťovy školy práce začínala v továrně u pásu, ale díky své zručnosti mohla časem přejít do vzorkovny. Ve Zlíně kromě pracovního naplnění našla i osobní štěstí. Do manželství s partnerem, také Baťovcem, kterého tady poznala, vstoupila v roce 1940. Později v baťovském domku na Kútech vychovávali dva syny a spolu s nimi po dobu čtyř let i dvě děti od sestry Vandy Hauserové, která byla s manželem služebně v Etiopii.

Rodinnou idylu přerušila až předčasná smrt manžela v roce 1963 a také smrt staršího syna. Těžké životní zkoušky paní Hauserová překonala péčí o svá čtyři vnoučata, která s láskou pomáhala vychovávat. Podle slov syna a snachy, kteří o ni pečují, k jejím vlastnostem patří pokora, skromnost a přátelská povaha. Zálibou jí po celý život byly ruční práce.

„Babička je náš vzor, byla velice zručná, krásně pletla, dokonce i do filmu pro jednu kostýmerku. Ještě před dvěma lety šila, to ještě klidně vytáhla i šicí stroj, “ uvedla její snacha Miluška Hauserová. Stoletá Zlíňačka dnes tráví čas nejraději ve společnosti svých blízkých a čtyřnohého psího společníka. Při své oblíbené kávě denně sleduje televizi a čte noviny.