Na slavnostní galavečeru letošního 64. Zlín Film Festivalu byly vyhlášeny poslední vítězné filmy. Poroty v 6 soutěžních sekcích zhlédly celkem 126 filmů a vybraly ty nejlepší. Zlatými střevíčky ocenily snímky Maxova farma, Mladá srdce, Internát a Kouzelná cukrlata. Zlatý střevíček za mimořádný přínos pro kinematografii pro děti a mládež převzal v závěru festivalu herec Bolek Polívka

Bolek Polívka přebírá Zlatý střevíček na zlínském filmovém festivalu | Foto: Zlín Film Fest

Herecká legenda, komik, scénárista a rodák z nedalekých Vizovic má za sebou bohatou kariéru plnou výrazných rolí v českých filmech, pohádkách, televizních seriálech i v divadelních hrách, jako byly například Největší dar, Princ Mamánek, Anděl páně 2, Tři bratři nebo Gump – pes, který naučil lidi žít. „Jsem rád, že jsem dostal cenu zrovna tady. Jsem potomek vizovických ochotníků a dotáhl jsem to až sem, do Zlína,” rozesmál Bolek Polívka publikum a podotkl, že doma to vždycky není lehké. „Děkuji za potlesk. Budu si ho pamatovat,” dodal ještě.

Od 30. května do 5. června hostil Zlín po čtyřiašedesáté mezinárodní festival filmů pro děti a mládež. V soutěžních sekcích se představily snímky celovečerní, krátké animované i dokumentární. Zlatými střevíčky nakonec mezinárodní odborné poroty ocenily kanadský snímek Maxova farma jako nejlepší celovečerní film pro děti, belgicko-nizozemská Mladá srdce (nejlepší celovečerní film pro dospívající), turecko-německo-francouzský Internát (nejlepší celovečerní film pro mládež) a v kategorii krátkých animovaných filmů pro děti japonský snímek Kouzelná cukrlata.

Z českých účastníků v soutěžích zabodovaly krátké animované filmy O lýkožroutce, Všechno, co jsme nestihli a studentský snímek Osmý den.

Některá ocenění byla zveřejněna už v průběhu posledních dní Zlín Film Festivalu. Ceny dětské a mládežnické poroty organizátoři festivalu oznámili a předali v úterý 4. června v rámci filmových projekcí – dětská porota vybrala film Maxova farma, mládežnická porota ocenila snímek Jak v nebi, tak i na zemi.

Další ceny byly vyhlášeny během ceremoniálu na závěrečné tiskové konferenci Zlín Film Festivalu ve středu 5. června odpoledne. Filmovou cenu Technologické agentury ČR získal Jáchym Vlček, žák 8. třídy z Jičína, za krátkou animaci Cesta flašky. „Film jsem připravoval pět měsíců,“ sdělil oceněný Vlček, který by se v budoucnu chtěl věnovat právě animaci.

ECFA Doc Award za nejlepší evropský dokument pro mladé publikum putuje německo-jordánskému filmu Řekněte jim o nás, Cena ekumenické poroty za nejlepší celovečerní film pro dospívající a mládež byla udělena francouzskému snímku Sesterstvo.

Zvláštní cenu se rozhodl udělit prezident festivalu Čestmír Vančura filmovému dokumentu Velký finále PSO za autentické ztvárnění inspirativního příběhu mladých lidí. „Nese v sobě poselství našeho festivalu inspirovat nastupující generaci nebát se jít za svými sny a obklopovat se lidmi stejné DNA.“

Už teď se organizátoři festivalu začínají připravovat na další ročník. Ten se uskuteční v termínu od 29. května do 4. června 2025.