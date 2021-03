Před deseti lety, při oslavách 750. výročí první písemné zmínky o městě, získali občané Vizovic nový prapor i knihu místních pohádek, které se staly součástí města. Celoroční oslavy pak na konci roku 2011 vyvrcholily mší, při níž v kostele svatého Vavřince novému praporu požehnal arcibiskup Jan Graubner.

Ty letošní oslavy 760. výročí města Vizovice se přes nejistou dobu, kterou s sebou přinesla pandemie nemoci covid-19, ponesou v komornějším duchu. Přesto se všichni ve Vizovicích těší, až jej společně v průběhu letošního roku ve zdraví oslaví.

Připraveny pro ně budou nejrůznější výstavy ve spolupráci s vizovickým Domem kultury i další společenské a kulturní akce, které si lidé mohou užít například při koncertech festivalu Vizovického zámeckého kulturního léta Aloise Háby.

„Kruh přátel hudby s Vítem Sušilou v těchto dnech dokončili přípravu programu festivalu Vizovického zámeckého kulturního léta Aloise Háby Jeho součástí bude také mimořádný koncert k 760. výročí první písemné zmínky o Vizovicích se skladbami vizovického občana Miroslava Hromádky v kostele sv. Vavřince ve Vizovicích. V loňském roce se koncerty v rámci tohoto festivalu uskutečnily v době rozvolnění restrikcí. Pevně věříme, že letos bude situace o poznání lepší,“ doufá místostarostka Vizovic Alena Hanáková s tím, že program a scénář oslav město přizpůsobí podle aktuální situace.

Ve Vizovicích k tomuto významnému výročí také vznikají také dvě knihy. Jejich vydání bylo plánováno na letošek, kvůli omezením si však na ně budou muset ve Vizovicích zřejmě ještě chvíli počkat. Obě knihy jsou spjaty jak s historií města, tak také s našimi tradicemi.

„Ano, připravujeme vydání dvou knih. Kniha s pracovním názvem „Zmizelé Vizovice“, kterou sepisuje pan Marcel Sladkowski. bude pojednávat a popisovat historii města z pohledu a zaměřením na některá vybraná témata. Druhá připravovaná publikace bude věnována Vizovickému pečivu. Zdobnému figurálnímu pečivu, které proslavilo město až za hranicemi nejenom regionu, ale i České republiky. Velmi si vážíme možnosti vzniku publikace ve spolupráci s Muzeem Jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Knihu připravuje etnografka MJVM Zlín Jana Košťuříková, která se vizovickým pečivem několik let zabývá,“ přiblížila Alena Hanáková.

„Chystám i faktografické údaje, nejen to, co je vizovické pečivo, čím bylo v minulosti, jak se jeho forma proměnila,“ uvedla pro Deník Jana Košťuříková. Doplnila, že se například toto pečivo dříve peklo jen ke zvláštním rodinným významným událostem.

„Bude to také shrnutí tvorby, takže bude o lidech, kteří se zabývali a zabývají výrobou vizovického pečiva. Součástí knihy bude také praktická část, což ocení asi většina lidí, kteří by se rádi naučili jak výrobu těsta, technologii, tak i to samotné tvarování,“ naznačila autorka knihy o vizovickém pečivu.

„Jsem ráda, že mohu knihu připravit. Myslím, že rozhodnutí vydat tuto knihu je záslužný počin města,“ ocenila Jana Košťuříková. I ona připomněla, že je vydání knihy do konce letošního roku kvůli pandemickým omezením ohrožené.

„Akci zaměřenou k tomuto výročí připravují i vizovičtí turisté,“ zmínila místostarostka Vizovic.

Podle ní se do výšlapu mají zapojit turisté z okolních obcí, které v zakládací listině Cisterciáckého kláštera společně s Vizovicemi figurují, a tudíž si toto významné výročí současně připomínají.

„Každý rok se zaměřujeme s programem na něco, co připomíná dějiny města nebo jiné významné události. Jednotlivé obce v okolí Vizovic letos chceme přizvat ke spoluúčasti. Máme v plánu společný výšlap na horu Klášťov. Chceme zde uspořádat přednášky i malé kulturní vystoupení,“ potvrdil za turisty ve Vizovicích a okolí Miloslav Vítek.