Ve Vizovicích schválili zastupitelé letošní rozpočet. Počítají s výdaji ve výši zhruba 150,78 milionu korun a příjmy přibližně 121,16 milionu korun. „Na vzniklý schodek radnice použije jednak peníze z přebytků hospodaření z minulých let a také dlouhodobý bankovní úvěr, který si město vezme na rekonstrukci zchátralého areálu místního koupaliště,“ doplnila mluvčí města Ivana Kopečná.

Vizovické koupaliště v roce 2017 | Foto: Zdroj Centroprojekt Group a.s.

„Největší objem peněz, a to 28,3 milionu korun, půjde do oprav stávajících či budování nových sportovišť, hřišť a rekreačních areálů, kde patří i již zmíněné koupaliště, ve městě. Dalších 10,1 milionu korun počítáme na výdaje na rekonstrukci, modernizaci či větší opravy místních komunikací, chodníků, parkovišť a ostatních zpevněných ploch. Výrazně, a to 4,88 milionu korun, hodláme investovat i do stavebních úprav budov a okolního zázemí využívaného místní základní školou. Dva miliony investujeme do elektroinstalace v dolní budově mateřské školy,“ uvedla starostka Vizovic Silvie Dolanská.