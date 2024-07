Policejní kontroly během festivalu Masters of Rock. Ilustrační foto

Dominik Pohludka dnes 14:28

Svátek metalové a rockové muziky je za dveřmi. Už od čtvrtka do neděle se ve Vizovicích uskuteční jubilejní dvacátý ročník oblíbeného festivalu Masters of Rock. Očekává se, že do města slivovice opět zamíří tisíce lidí. V pohotovosti proto budou desítky policistů.