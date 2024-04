Znamená to, že například z Valašských Klobouk přes Vlachovice do Slavičína ani opačně není možné projet. Vjezd je povolen pouze autobusům, vozidlům IZS a místním obyvatelům s trvalým bydlištěm zapsaným v občanském průkazu nebo s povolením vydaným obcí.

„Samozřejmě to nyní bereme jako komplikaci, asi až v průběhu příštích dnů uvidíme, jak moc nás to ovlivní. Na druhou stranu jsme rádi, že se chodníky a silnice opravují. Kruhový objezd je potřeba i z hlediska bezpečnosti například při cestě do školy. Bereme to jako fakt, kterému se musíme přizpůsobit. Prostě to přežijeme a já se naučím lépe plánovat nákupy,“ bere celou stavbu optimisticky Stanislava Burdová.

Řidiči obrňte se trpělivostí. Zlín sevřou dopravní omezení na hlavním tahu

Souhlasí si s ní i Tereza Dorušková, žijící na opačném konci Vlachovic. „Pro nás místní, kteří obcí můžeme projíždět, to bude v pohodě. Každodenní dojíždění za prací ovlivní jen čekání na semaforech. Určitě to ale bude ku prospěchu pro naše děti, které cestou do školy musely přecházet silnici na horizontu.“

Objízdné trasy povedou přes obce Brumov-Bylnice, Štítná nad Vláří, Jestřabí, Slavičín. Ve směru od Haluzic vede objížďks přes Lipovou směrem na Slavičín. Autobusy jedou podle výlukových řádů.

Silnicí II/494, která vede z Vlachovic směrem na Slavičín, projede v pracovních dnech za 24 hodin asi 2900 vozidel. V letech 2021 a 2022 prošla rekonstrukcí silnice II/494 z Vlachovic do Valašských klobouk, kdy si úsek pěti kilometrů vyžádal 133 milionů korun.