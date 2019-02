Zlín - „Víte, které dvě věty se dají číst z obou stran? No přece jelenovi pivo nelej a kobyla má malý bok," naučil mne při mé návštěvě ve zlínské dílně na Dílech slovní hříčku klient zařízení Petr Herodes. „A jak se řekne vaše jméno pozadu?" Ptám se a čekám, jestli si s tím poradí. „Rtep Sedoreh," uzemní mě se šibalským úsměvem.

Právě balí vánoční voskové ozdoby do balíčků, pěkně šest kousků do jednoho. Nejprve dát do celofánového sáčku, pak hezky zavázat a je to. „A kolik těch balíčků za den uděláte, Petře?" pokládám další otázku.

„No, tak padesát až sto," pochlubí se Herodes, ale jeho instruktorka, pracovnice v sociálních službách Simona Zemanová, mu počet přece jen trochu sníží, na padesát.

Rozhlížím se kolem. Díky velkým proskleným vitrínám sem pronikají sluneční paprsky, které v místnostech vytvářejí zlaté světlo, ve kterém vzduchem poletují vlákna právě tkaných koberců. Je tady plno vůně ze svíček a všude kolem panuje čilý pracovní ruch. Důležité pro všechny v této dílně je, že i při předvánočním shonu zde vládne dobrá nálada. V místnosti, kde se tkají koberce, je několik tkalcovských stavů. „Klik, klap, klik, klap," je slyšet do všeobecného ruchu všedního dne.

Dřevěný stav, který tak hezky klape, je jedním z těch středně velkých. Jsou tu i malé stavy, na kterých se tkají povlaky na polštáře, ale i jeden velký. Na tom před časem utkal Roman Maňásek čtyři kusy devítimetrových koberců. Je na to náležitě pyšný. „Roman je velice pečlivý a precizní," chválí další z pracovnic v sociálních službách Helena Kopřivová.

„Jak dlouho pracujete na výrobě jednoho koberce, třeba takového, jaký vyrábíte právě nyní?" zajímá mě. „Dělám na něm už druhý den a ještě mě asi čeká stejně dlouhá doba k jeho dokončení," odpovídá Maňásek a právě vetkává oranžovou stužku do modrobílého koberce. Výsledek bude krásný.

Vlastně všechny zde vystavené výrobky z obou sociálně terapeutických dílen jsou velmi hezké a do domu by se mi hodil každý z nich. Přecházím do přilehlé kavárny a čajovny. O prostředí a pomoc s obsluhou se tady stará Alice Marková, která je také sociální pracovnicí. V malé útulné čajovně jsou vystaveny stovky krásných předmětů od voskových ozdob či voskového betléma ke kosmetice nebo čaji s různými názvy jako třeba Pohlazení na duši.

Cítíte tu dobrý čaj, levanduli z mýdel, ale i vosk z právě vyrobených andělíčků či vánočních ozdob. S tím vším pomáhá i Maruška Přikrylová. V kavárničce pracuje ráda, a přestože umí také tkát koberce, práce s lidmi ji baví více. Všichni, kteří si chtějí dát šálek dobré kávy nebo lahodného čaje a nakoupit si spoustu krásných maličkostí či tkaný koberec, by se sem měli podívat, určitě se jim odtud nebude chtít odejít tak jako mně.