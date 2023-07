Ani tropické počasí neodradilo všechny příznivce vlaků a železnice od projížďky historickým motorákem Hurvínkem. Ten ráno vyjel ze Slovenských Trenčianských Teplic a v průběhu neděle pravidelně vozil cestující z Bylnice, Valašských Klobouk nebo Slavičína.

Motorák Hurvínek v Bylnici | Video: Iva Nedavašková

O den dříve, v sobotu 15. července uběhlo 90 let od průjezdu zvláštního vlaku, kterým cestoval prezident T. G. Masaryk po Vlárské dráze a zdravil obyvatele podél trati.

V rámci doprovodného programu si zájemci mohli v prostorách železniční stanice v Bylnici prohlédnout výstavu „Výročí 95 let Vlárské dráhy“ nebo nakoupit upomínkové předměty jako hrnky, tašky, trička s železniční tématikou.

Na koleje mezi Zlínským a Trenčianským krajem se znovu vrátí vlaky

Vlárská dráha v letošním roce oslavuje hned několik výročí. Před 90 lety tudy projížděl vlak s prezidentem T. G. Masarykem, uplynulo 95 let od slavnostního zahájení provozu na dráze Vsetín – Bylnice.

Moravská transversální dráha v úseku Uherský Brod – zemská hranice slaví 125 let od uvedení do provozu a 135 let uběhlo od zprovoznění železnice Trenčianská Teplá – vlárská železnice.

Zajímavosti dráhy prezidenta Masaryka

Dráha dlouhá téměř 38 km propojila 13 obcí. Stavba dráhy byla zahájena 21. října 1928 a celkové náklady dosáhly 127 milionů korun. Stavbu provázelo deset smrtelných úrazů. Na trase je osm nadjezdů, pět viaduktů, tři mosty a dva tunely. Nejvyšší viadukt měří 25 metrů a nejdelší jednokolejný Návojský tunel má délku 888 metrů.