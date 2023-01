Ta při zahájení plesu poděkovala všem, kteří ve Vlčnově i v okolních obcích podporují a udržují krojové tradice. Na plese nechyběla ani početná králova rodina s jeho rodiči Bohdanou a Petrem Šobáňovými i s jeho sourozenci, mezi nimiž byli i dva starší bratři Petr a František, kteří jízdě králů kralovali v letech 2008 a 2014. Kromě dechové hudby Vlčnovjanka hrála na plese také cimbálová muzika Čardáš.

Jízda králů

Podle dochovaných záznamů se jezdí ve Vlčnově už od roku 1885. O deset let později předvedli jízdu chlapci z Vlčnova v Praze na Národopisné výstavě československé.

Zvyk má podle jedněch kořeny ještě v pohanské době, kdy mezi sebou chlapci soutěžili při vyhánění dobytka. Nejlepší byl králem.

Jiní vidí kořeny v útěku uherského krále Matyáše Korvína před Jiřím z Poděbrad. Aby se neprozradil svým vzhledem a mluvou, oblékl se do ženského kroje a do úst si vložil růži.

Slavnost byla pro svou jedinečnost 27. listopadu 2011 zapsána do reprezentativního seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO.

Kromě Vlčnova se jízda králů jezdívá také v Hluku, v Kunovicích a ve Skoronicích.