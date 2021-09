Jak bude okolí obce Vysoké Pole na Zlínsku vypadat třeba za patnáct let? Pokud už bude v tuto dobu vybudováno vodní dílo Vlachovice (VD Vlachovice), tak se zásadně změní. Vždyť vodní plocha o rozloze téměř 213 hektarů se bude rozprostírat i v katastru této obce.

Vysoké Pole, obec v srdci Vizovických vrchů, pod pověstmi opředenou horou Klášťov. | Foto: se svolením obec Vysoké Pole

Vysoké Pole má však již nyní co nabídnout svým obyvatelům i turistům. Tahákem je například místní Envicentrum pro krajinu Vysoké Pole. Ale nebylo by to Vysoké Pole, aby nemířili ještě výš.