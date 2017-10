Jaroslav Holík: Výsledky úspěšnějších stran ukazují, že stále máme co zlepšovat

ROZHOVOR/ Poslanec Jaroslav Holík z Březůvek na Zlínsku je v politice už víc, jak patnáct let. Když v sobotu jeho spolustraníci ve volebním štábu hnutí SPD v pražském hotelu Čechia sledovali bedlivě volební grafy a debatovali o dalších úkolech hnutí na výslunní české politiky, Jaroslav Holík musel řešit stěhování v Praze a další starosti.

Jaroslav Holík- SPDFoto: Archiv politické strany

"Je potřeba poslanecký byt připravit na další volební období," říká čtyřiašedesátiletý politik, který do Poslanecké sněmovny ČR usedne druhé volební období po sobě .

Pane Holíku, je těžší zdolat na motorce Pamír, anebo obhájit poslanecké křeslo?



Při zdolávání Pamíru, či dalších pohoří musím spoléhat na vlastní síly a techniku, kterou jsem si sám připravil. Obhajoba poslaneckého křesla je závislá na voličích. Tímto bych velmi, velmi rád poděkoval všem občanům, kteří mi dali důvěru a slibuji, že budu prosazovat jejich přání a požadavky. Samozřejmě rád pomůžu i těm, kteří volili jiné politické uskupení. Dále děkuji všem našim členům za práci, díky které jsme dosáhli daný úspěch. Poděkování patří i členům ve voleních komisích.



Do sněmovny berete i svého parťáka z kandidátky, lékaře Jaroslav Dvořáka. Jak ho zasvětíte do života ve velké Praze?



Vím, jak je pro nováčka obtížné vstoupit do neznámého světa a orientovat se v něm. Prvním krokem bude seznámit nového kolegu s chodem sněmovny, pomoci mu vyřídit všechny vstupní formality. Doktor Dvořák je odborník v oboru zdravotnictví. Dalším úkolem tedy bude vyjednat jeho členství ve zdravotním výboru.

Jak nyní budou vypadat povolební vyjednávání. Pomýšlíte na křesla ve vládě? Pokud ano, s kým?



Do sněmovny vstoupilo rekordních devět uskupení s hodně odlišnými programy. Úkolem politika je najít styčné body s ostatními stranami. Našim hlavním úkolem je prosadit program, který jsme voličům slíbili.



Jak hodnotíte kampaň? Splnila účel na 100% nebo v ní vidíte chyby?



Hodnotit volební kampaň cifrou 100%, znamená ustrnout na místě.

Výsledky úspěšnějších stran ukazují, že stále máme co zlepšovat. Musíme stále zintenzivňovat komunikaci s obyvateli našeho kraje a více využívat moderní sdělovací prostředky.



Ve vašem programu se objevuje i téma ekonomických migrantů. Jsou podle vás reálnou hrozbou pro ČR. Máme se jich intenzivně bát?



Podíváme-li se do historie, jednotlivé národy vždy migrovaly. Pokud noví příchozí osídlovali prázdné území byla kolonizace jednoduchá, pokud přicházeli do osídlených oblastí, docházelo k válkám. Počet obyvatel planety rychle roste. Území vhodné k životu se naopak zmenšuje. Evropa je již hustě osídlená. Jaká budoucnost nás tedy čeká? Naše hnutí SPD pouze upozorňujeme na potenciální nebezpečí. Pokud nás jistí jedinci označují za extremisty, jak potom označí předpověď počasí, které upozorňuje na blížící bouři? My chceme pouze uchovat tradiční evropskou kulturu, založenou na práci našich předků.



Rovněž jste se vyslovili pro to, aby exekutorské úřady byly rukou státu. Co pro to nyní uděláte?



Dluhy se platit musí. Když se z vymáhání dluhů ale stane byznys, pak něco není v pořádku. Z tohoto důvodu preferujeme státní exekutory. Jen tak je zajištěna kontrola jejich činnosti. Pokud dluhy vymáhají soukromé společnosti, jejichž cílem je zisk, pak se např. z dluhu v hodnotě 1000 Kč, stává pohledávka v deseti až stotisícových částkách. Uvedu vlastí zkušenost: Před lety jsem byl spolumajitel nejmenovaného s.r.o. Pro rozdílné názory spolupodílníků na hospodaření, jsem firmu opustil. V té době společníci objednali zboží, které následně prodali. Při dělení žádali, abych zaplatil část faktury v hodnotě 201 tis. Kč. Toto jsem odmítl, protože zisk si rozdělili kolegové. Nastala řada soudních jednání, odvolání, dokazování a dlužná částka rostla. Poslední soudní proces proběhl v době, kdy jsem byl v zahraničí. Nakonec mi exekutorská firmě v Čechách zabavila 841 tis. Kč. Tento postup jsem zažaloval. Soud jsem vyhrál. Vymáháním byla pověřena jiná exekutorská firma. Vymožená částka však stačila pouze na krytí nákladů nového exekutora a já nedostal ani haléř.



Jaké jsou vaše nynější politické cíle?



Opět začnu navštěvovat starosty jednotlivých obcí a měst, zajímat se jejich problémy a hledat cesty řešení. Nadále chci pracovat ve výboru životního prostředí, bránit ztrátám zemědělské půdy, ochraňovat vodní zdroje a kvalitu ovzduší.