Asistent/asistentka náměstků primátora Klíčová náplň práce: . zajišťování specializovaných organizačních a koordinačních činností a agendy sekretariátu náměstků primátora SMZ a uvolněného člena RMZ, . zpracování korespondence členů RMZ, zpracování zápisů z jednání, . organizace pracovních programů členů RMZ, . spolupráce na organizačně-technickém zabezpečení akcí připravovaných Odborem kanceláře primátora. Požadavky: . SŠ vzdělání s maturitou, . dobré organizační schopnosti a komunikativní dovednosti, . velmi dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu, . spolehlivost, pečlivost, . uživatelská znalost Microsoft Office. Pracovní poměr na dobu určitou - zástup za dlouhodobě nepřítomou zaměstnankyni. Benefity: - 5 týdnů dovolené, - 4 dny zdravotního volna (sick days) - příspěvek na stravování, - individuální výběr benefitů v rámci systému Cafeteria, - společenské a sportovní akce pro zaměstnance, - odměny při pracovním jubileu. K přihlášce, kterou najdete na karierních stránkách www.zlin.eu, přiložte: - životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech uvedených v požadavcích zaměstnavatele, kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Přihlášku zašlete poštou na adresu: statutární město Zlín, oddělení personální a vzdělávání, náměstí Míru 12, 760 01, Zlín s podacím razítkem nejpozději 30.9.2024. Nebo do datové schránky (ID DS: 5ttb7bs), nebo osobně do podatelny Magistrátu města Zlína, budova radnice, náměstí Míru 12, Zlín s datem a časem dodání nejpozději do 1.10.2024 do 14:00 hod. Uzavřenou obálku nebo datovou zprávu, prosím, označte „NEOTEVÍRAT – výběrové řízení, asistent/asistentka náměstků primátora“ a uveďte jméno a adresu uchazeče. 21 800 Kč

Detail nabízené práce