„Lidé u nás nechtěli kraje. Dlouho jsme spadali pod Brno. Nikdo se nechtěl učit nic nového a patřit pod Zlín,“ vzpomíná zasloužilá členka volební komise z Morkovicka Jaroslava Pěnčíková na první krajské volby v roce 2000.

Od té doby však uplynulo dlouhých 20 let. Ve funkci se vystřídali čtyři hejtmani z různých politických uskupení. Podle Pěnčíkové komunální, ale i krajské volby lákají občany víc než celostátní či evropské.

„A také lidi více u tohoto typu voleb zajímá složení kandidátek. Na minulých volbách mi řekl jeden starší pán, že pokud má jeho oblíbená strana na vedoucích místech tyto dotyčné osobnosti, tak on k volbám nepůjde. A skutečně nešel,“ uvádí příklad důležitosti těch správných osobností na kandidátní listině Jaroslava Pěnčíková.

Více návštěv u voličů doma

Letošní volby, stejně jako vše jiné, ovlivní pandemie onemocnění COVID-19. Jaroslava Pěnčíková strach nemá. „Pokud se budou dodržovat všechna pravidla, nemám strach,“ míní Pěnčíková. Ministerstvo vnitra již vydalo manuál, ve kterém nastavilo podmínky pro snížení rizika šíření nového typu koronaviru.

Všudepřítomnou desinfekcí počínaje, páskou nařizující dostatečné rozestupy a zásobou roušek konče. Pro manipulaci s průkazy totožnosti budou používat volební komisaři jednorázové rukavice. Voliči si budou muset před členy komise na krátký okamžik – kvůli ztotožnění – sundat pokrývku úst.

Jaroslava Pěnčíková si myslí, že změnu zaznamenají komisaři také ve zvýšené poptávce na možnost volit z domu.

„Pamatuji na jedny volby, kdy řádila na Morkovicku viróza a lidé si nás zvali domů víc než je obvyklé,“ říká Pěnčíková, která od svých 18 let nechyběla ani u jedněch voleb – ať již ve volební komisi nebo na kandidátní listině.

Krajské volby zároveň nepatří mezi ty nejjednodušší. „Relativně málo práce je u voleb prezidentských. Zvláště v případě druhého kola. Chodí jen málo lidí a vybírá se pouze ze dvou kandidátů,“ hodnotí Pěnčíková, která je přesvědčena, že finanční odměna pro volební komisaře je adekvátní jejich práci.

Připraveni hasiči i starosta

V některých koutech republiky se však starostové obávají nedostatku volebních komisařů. Většina obcí je však v tomto ohledu optimistická.

„Strach komisaři nemají. Upozornil jsem je na dodržování hygienických pravidel. Náhradníky samozřejmě mám,“ řekl starosta obce Věžky na Kroměřížsku Aleš Bosák.

„U nás žádný případ nemáme, takže i to možná přispívá k tomu, že to lidé příliš neřeší. Máme tu ostřílené volební komisaře, kteří jsou již několikáté volby v komisi,“ přidal se ke svému kolegovi starosta Miroslav Brlica z obce Francova Lhota na Vsetínsku.

Obezřetnější jsou na Uherskohradišťsku.

„Zatím máme obsazeno. Co se stane do příštího týdne nevím. Máme pro případ potřeby přislíbenou účast dobrovolných hasičů, já jsem připraven zaskočit. Stát se může cokoliv,“ nechce předvídat Milan Rozum z obce Traplice na Uherskohradišťsku.

Volební komisaři nemusí jen onemocnět, mohou být také Krajskou hygienickou stanicí pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně (KHS) poslání do karantény. A to třeba i během voleb. Najít za ně náhradu bude muset být otázkou několika minut. „Pokud je člověku nařízena karanténa, musí do ní nastoupit neprodleně,“ upozornila Vendula Ševčíková z KHS.

Problémy s volebními komisaři v okresních městech

Vsetín

„Ve Vsetíně máme dostatek volebních komisařů , omluvilo se dosud 5 lidí (starší ročníky), kvůli obavě z nákazy. Nicméně je nutno dodat, že při každých volbách se podobný počet volebních komisařů z různých důvodů omluví. Náhradníky připraveny máme, avšak nepředpokládáme výrazný úbytek komisařů, tudíž jich není více než obvykle.“

Kroměříž

„Lidé účast ve volebních komisích neruší. Pro tento případ má město připraveno několik náhradníků z řad zaměstnanců úřadu.“

Uherské Hradiště

„Obsazování volebních komisí se nijak nevymyká stavům z předchozích voleb. Zatím se odhlásili 3 členové volebních komisí, důvody svého odhlášení neuvedli. Jejich místa budou nahrazena jinými osobami. Náhradníků máme stejně jako obvykle dost.“

Zlín

„V tuto chvílí má město dostatek volebních komisařů do krajských a senátních voleb. Někteří členové účast ruší. Ve Zlíně se jedná o několika desítek osob. Po vzdání se členství doplňujeme na neobsazené místo dalšího člena z řad zájemců. Důvody odstoupení však nezjišťujeme. Pokud nám je člen sdělí, často jsou to soukromé důvody, v některých případech se jedná o obavu z aktuální situace. Máme nyní k dispozici větší počet náhradníků než bývá obvykle, je tedy připraveno dostatek náhradníků.“

Předchozí volby do krajského zastupitelstva

Konání voleb: 7. - 8.10.2016

účast: 38,50%

181 909 platných hlasů (voličů: 480 457)

výsledky (strany se ziskem hlasů nad 10%):

KDU-ČSL 41 798 22,97%

ANO 2011 28 525 15,68%

ČSSD 22 677 12,46%

STAN21 152 11,62%

Hejtman: Jiří Čunek (nástup do úřadu: 2. listopadu 2016)

Konání voleb: 12. - 13.10.2012

účast: 40,34%

186 923 platných hlasů (voličů: 482 524)

výsledky (strany se ziskem hlasů nad 10%):

ČSSD 40 620 21,73%

KDU-ČSL 34 231 18,31%

KSČM 30 074 16,08%

STAN a TOP 09 18 863 10,09%

Hejtman: Stanislav Mišák (nástup do úřadu: 12. listopadu 2008)

Konání voleb: 17. - 18.10.2008

účast: 41,13%

193 328 platných hlasů (voličů: 485 530)

výsledky (strany se ziskem hlasů nad 10%):

ČSSD 68 452 35,40%

ODS 42 460 21,96%

KSČM 25 824 13,35%

STAN 19 505 10,08%

Hejtman: Stanislav Mišák (nástup do úřadu: 12. listopadu 2008)

Konání voleb: 5. - 6.11.2004

účast: 30,63%

144 617 platných hlasů (voličů: 479 121)

výsledky (strany se ziskem hlasů nad 10%):

ODS 43 514 30,08%

KDU-ČSL 30 835 21,32%

KSČM 22 352 15,45%

ČSSD 19 761 13,66%

Hejtman: Libor Lukáš (nástup do úřadu: 8. prosince 2004)

Konání voleb: 12.11.2000

účast: 36,07%

164 727 platných hlasů (voličů: 470 707)

výsledky (strany se ziskem hlasů nad 10%):

Čtyřkoalice 51 667 31,36%

ODS 30 421 18,46%

KSČM 26 852 16,30%

ČSSD 24 916 15,12%

Zlínské hnutí nezávislých 19 685 11,95%

Hejtman: František Slavík (nástup do úřadu: 21. prosince 2000)