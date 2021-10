„Minule jsem volila Babiše, teď to dám Okamurovi,“ znělo od nich nejčastěji. Stejně jako paní Ludmila Pavlásková ze Zlína. „Volila jsem ho, třeba to bude dobré, dcera ho volila taky,“ doplnila.

„I když jsem se nemohl rozhodnout mezi těmito dvěma koalicemi, tak mi pomohla náhoda. Držel jsem tyto dva volební lístky v rukou a přišel můj dvouletý syn a začal mi brát jeden z nich, to rozhodlo. Jinak vážně nevím, které koalici bych to dal,“ usmíval se Petr Stojka ze Zlína.

Letošní rozhodování voličů však není nijak jednoznačné, v mnoha případech dokonce ani členové jedné rodiny nemají shodný názor, kterou stranu do Parlamentu zvolí.

V Drnovicích lidé rozhodují nejen o kandidátech do Poslanecké sněmovny, ale hlasují také v referendu o obchvatu Drnovic.

Do 17 hodiny přišlo k volebním urnám 25 procent oprávněných voličů. Volit tam přišli především mladí lidé okolo 35 let, informovala předsedkyně okrsku ve Vysokém Poli Žaneta Machů.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve Zlíně. Volební okrsek 1. Kolektivní dům | Foto: Deník/Jan Karásek

Celkem ve 74 zlínských okrscích se v pátek úderem 14. hodiny otevřely volební místnosti, aby i v krajském městě mohli lidé rozhodnout, jak bude vypadat složení vlády v příštích čtyřech letech. Hlasovat mohou v pátek od 14. do 22. hodin, v sobotu pak od 8.00 do 14. hodin, kdy se volební místnosti uzavřou.

