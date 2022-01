Před volbami do předsednictva Pirátů přitáhly na sociálních sítích pozornost Jana Michailidu, kandidátka do čela strany, která se přihlásila ke komunistické ideologii a europoslankyně Markéta Gregorová, která napsala bývalému poslanci Mikuláši Ferjenčíkovi, že se „jen sápe po placených místečkách“. Podle Krejčíře nebyl tento výrok na místě. „Asi zapomněla, že nesedí u stolu někde v hospodě,“ řekl Deníku Krejčíř.

Předsedou Pirátů byl o víkendu znovuzvolen Ivan Bartoš. Co na to říkáte?

Jsem rád, že funkci předsedy bude nadále vykonávat Ivan Bartoš. Je ale potřeba, aby začal více úkolů delegovat na další členy a orgány strany. Před námi je spousta vnitrostranických úkolů, první rok ve vládě, a také volby do obecního zastupitelstva. Nové předsednictvo se musí poučit z chyb z kampaně do Poslanecké sněmovny a tento neúspěch přetvořit na změnu, kterou celá strana a naši voliči očekávají.

Po podzimních volbách do Poslanecké sněmovny zaznívaly názory, že by měl přenechat vedení strany někomu jinému. Znamená jeho znovuzvolení, že jsou Piráti se čtyřmi poslaneckými mandáty spokojeni?

S volebním výsledkem určitě spokojeni nejsme. Byl pro nás hořkým zklamáním a bude chvíli trvat, než se rány zahojí. Je ale potřeba jít dál, čekají nás nové výzvy a jsme teď rozhodně zkušenější. Máme nové vedení a já očekávám, že s tím přirozeně přijde i svěží vítr do plachet, který nás znova nakopne.

Staronový předseda také připustil, že strana potřebuje restart. Co si pod tím představit?

Hlavní je poučit se ze svých chyb. Říct si, co jsme udělali špatně a stanovit si nové cíle. Jednak musíme být tou stranou, kterou jsme vždy byli. Nezklamat voliče, kteří nám dali svou důvěru, ale zároveň se musíme také přizpůsobit současné situaci. Strana prochází vývojem a tohle asi prostě muselo přijít. Také účast ve vládě je pro nás novou rolí a velkým závazkem vůči všem občanům a hlavně našim 830 000 voličům, kterým jsme slíbili prosazování koaličního programu. Je potřeba dívat se dopředu, pracovat dál pro lidi a ukázat jim, že nám mohou věřit a jsme stále tou silnou a úspěšnou liberální středovou stranou.

Co jste podle vás udělali špatně?

Bylo toho víc. Za prvé špatné mediální výstupy, špatná témata, která poslanci řešili před volbami. Další chyba byla, když se v květnu Ivan Bartoš viděl na křesle premiéra, chyběla mu pokora. Špatně je také plně otevřené veřejné fórum. Všeho zneužívala média a konkurenční politické strany. No a nakonec politická naivita, toho že nám STAN pomůže a opak byl pravdou.

Další kandidátka na předsedkyni strany, Jana Michailidu, se v debatě na Pirátském fóru přihlásila ke komunistické ideologii „ve smyslu původním (demokratickém)“. I přes tento výrok získala v sobotní volbě 285 z 929 hlasů. Je tedy Pirátům komunismus blízký?

Bohužel to bylo velmi špatné vyjádření, za které se Jana poté i omluvila. Přijde mi to ale tak, že lidé uvnitř strany nechápou, že nemůžeme psát a říkat jako politici co chceme a kde chceme. Stranu to rozhodně poškodilo a já jsem osobně rád, že hlasování ukázalo, že toto extrémně levicové křídlo strany nemá podporu. Ani jeden z jejich kandidátů se nedostal do předsednictva, včetně Jany Michailidu. 285 hlasů dostala v prvním kole, kdy se volí přípustnost. V celkovém součtu všech hlasů dostala asi 15 %, tady ji hlavně podpořila ta levicová část. Spoustu hlasů dostala jakožto jediná žena, která na předsedkyni kandidovala. Do druhého kola neměla šanci projít. Rozhodně odmítám, že by nám ve straně byl komunismus jakkoliv blízký, takovou ideu odmítáme, a pokud má opravdu někdo takové smýšlení, nemá u nás ve straně co dělat.

Pozornost přitáhla také pirátská europoslankyně Markéta Gregorová, která napsala bývalému poslanci Mikuláši Ferjenčíkovi, že se „jen sápe po placených místečkách“. Co to vypovídá o situaci uvnitř strany?

Ano, na Mikuláše jsou někteří trochu i právem naštvaní, já osobně jsem s ním v dobrém vztahu, vždy mi byl nápomocen a ochotný poradit. Výrok Markéty jako europoslankyně nebyl na místě, asi zapomněla že nesedí u stolu někde v hospodě.

Je tedy atmosféra u Pirátů vyhrocená?

Situace uvnitř strany byla před volbou předsednictva hodně vyhrocená, jako to bývá ve všech stranách, ale tyto nálady vždy veřejně zneužívají jen ti, kteří chtějí exhibovat a je jim jedno, jak se na nás dívají lidé kolem. Někdo je nazval idealisté, chtějí mít stranu pro sebe tak, aby byli hlavně spokojeni členové strany a vše bylo jen podle nich. Mezi ně patří Markéta Gregorová, ale i Jana Michailidu a někteří další. Zapomínají, že jsme ale politická strana, která nedělá věci pro sebe, ale pro lidi.

Já mám také nějaké ideály, ale vím a jako místostarosta Kroměříže musím především dělat to, co je důležité pro občany, což je bohužel často mravenčí práce, která média ani nezajímá, což je škoda. Mám svou hlavu, ale zastupuji tisíce lidí kolem sebe, podle toho musím hlasovat, ale také se chovat. Jsem rád, že volba předsednictva dopadla tak, jak dopadla. Zvítězil zdravý rozum, pragmatismus a názor, že právě občané a jejich potřeby jsou velmi důležitým článkem naší politiky.

Vratislav Krejčíř (*2. 3. 1982, Kroměříž)

politik a člen České Pirátské strany.

Od roku 2018 je místostarostou města Kroměříže.

Od roku 2019 je také předsedou krajského sdružení Pirátů Zlínského kraje.