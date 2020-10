Obchodní dům Baťa ve Zlíně

Stavba Obchodního domu ve Zlíně byla podle návrhu dvorního Baťova architekta Františka Lydie Gahury předána k užívání o Vánocích 1931. V průběhu let se budova stala dominantou Zlína a vyhledávaným centrem pro nákupy obyvatel Zlína a širokého okolí. Přesně po 85 letech nastal čas na rekonstrukci, která skončila poměrně nedávno. Obchodní dům Zlín získal zpět svou původní podobu a energii, na kterou bylo zvyklých několik generací. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně připravilo novou výstavu, která je věnovaná významné budově zlínské historie a je připomínkou 125. výročí založení firmy Baťa. Panelová část je sestavena právě z fotografií výkladních skříní Obchodního domu Zlín z let 1935 až 1945.

Kelníky

V obci Kelníky žije zhruba 150 obyvatel. V dřívějších dobách tam bylo velice rozšířené pěstování lnu a konopí a jeho následné zpracování. Také chov koní a vepřového dobytka proslavil dříve Kelníky po celém Slovácku i Hané. Obec zůstala až do dnešních dnů přísně katolická. Ve vesnici byla až do roku 1972 dřevěná zvonice, jejíž zvon byl za druhé světové války odvezen německou armádou. Vrátil se až roku 1947. Z dnešního pohledu je poloha obce v jižní části

Zlínského kraje zcela ideální, jelikož leží ve spádové oblasti měst Zlín, Uherské Hradiště, Uherský Brod a Luhačovice. Vzdálenost obce Kelníky od těchto měst je do 18 kilometrů.