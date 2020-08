Otrokovice-Baťov

Otrokovice jsou dnes druhým největším městem bývalého okresu Zlín, důležitým dopravním uzlem na trati Přerov–Břeclav a významným průmyslovým centrem. Přitom ještě na přelomu 19. a 20. století šlo o malou dvoutisícovou obec. Rozvoj Otrokovic úzce souvisí s blízkým Zlínem. Kvůli výhodné poloze u vodní cesty na řece Moravě i u železniční trati sem firma Baťa od 30. let minulého století přenesla řadu svých výrobních aktivit.

Na pravém břehu Moravy založila firma novou čtvrť Baťov s vlastním moderním centrem. Nyní jenom lokalita Baťov (Bahňák) čítá několik tisíc obyvatel.

Pozlovice

Obec v těsné blízkosti lázeňského města Luhačovice. Téměř 20 let byla jednou z městských částí Luhačovic, od roku 1990 jsou Pozlovice opět samostatnou

obcí s právem užívat historický titul městys. Nejvýznamnějším zásahem do rázu obce bylo vybudování přehrady na ochranu rozvíjejících se lázní v Luhačovicích před povodněmi. Tato stavba se stala počátkem přeměny malé podhorské vesničky s obyvateli živícími se hlavně zemědělstvím a ovocnářstvím, se sedmi mlýny v údolí Šťávnice, v dnešní vyhledávanou rekreační oblast. Pro původní obyvatele to byl obrovský zásah do jejich životů. Postupně se však Luhačovická přehrada stala vyhledávaným místem k odpočinku a v nových rekreačních a lázeňských zařízeních vznikly i nové pracovní příležitosti.